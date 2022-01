RIGHETTI: "Roma nervosa e con poche idee, con Mourinho pensavo di vedere qualcosa di diverso" - DE ANGELIS: "Un errore rinunciare a Cristante"

La sconfitta rimediata in casa del Milan infuoca i dibattiti tra polemiche arbitrali e critiche al rendimento della Roma, ora a parimerito con Fiorentina, rispetto alla quale ha una partita in più però, e Lazio. "Da Roma-Udinese in poi si sono visti arbitraggi incredibili, bisogna fare luce sul protocollo" dice Max Palombella. Ubaldo Righetti, invece, si esprime così: "E' una squadra nervosa, che gioca male, priva di idee. Mi dispiace perché con Mourinho pensavo di vedere qualcosa di diverso, almeno di nascondere le problematiche di una squadra a livello individuale. E invece mi pare li metta in evidenza con questo tipo di gioco".

"Mourinho dovrebbe chiedersi perché la Roma gioca senza un criterio" attacca anche Francesco Di Giovambattista.

Tutti che se la prendono con gli arbitri. Ma dite ad Abraham di non prenderla con la mano, fatemi il piacere. La Roma ha fatto una brutta partita, a sprazzi. Al livello di organizzazione di gioco, Pioli l'ha incartata a Mourinho (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'operato di Chiffi è insufficiente, ma la Roma è stata arraffona e inconcludente (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho dovrebbe chiedersi perché la Roma gioca senza un criterio (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha sbagliato tutto ciò che era possibile sbagliare. Ma io continuerò a chiedermi come Aureliano abbia fatto a richiamare l'arbitro per il tocco di mano di Abraham, e come Chiffi sia riuscito ad assegnare il rigore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il rigore per il Milan secondo me c'era e non condiziona la partita. Ma dove diavolo era la Roma fino al 40'? A metà campionato si potrà dire che 13 milioni per Vina sono troppi? Che Shomurodov non vale 17,5 milioni... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

In alcuni momenti l'arbitro non mi è sembrato ben predisposto nei confronti della Roma, ma Mourinho si deve interrogare su questa squadra moscia (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dovessi dare un voto alle prime 20 giornate della Roma sarebbe assolutamente insufficiente, un 4. A me la Roma annoia, vedo le partite per lavoro, non per divertimento (NINO SANTARELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

E' indubbio che la Roma abbia giocato su livelli bassi. Così come che qualche decisione sia stata presa un po' per i capelli e che c'è confusione su come applicare il Var (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

E' una squadra nervosa, che gioca male, priva di idee. Mi dispiace perché con Mourinho pensavo di vedere qualcosa di diverso, almeno di nascondere le problematiche di una squadra a livello individuale. E invece mi pare li metta in evidenza con questo tipo di gioco (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Al netto degli episodi arbitrali, la partita la perdevi lo stesso ieri. Se passi il tempo a parlare di mercato e poi quello che arriva è ciò che stiamo vedendo, è normale che si demoralizzi anche uno come Mourinho (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho sta provando, non riuscendoci finora, a togliere quel male oscuro che da anni conosciamo a Trigoria: il calo di tensione. Se qualcuno mi avesse detto ad agosto che a questo punto la Roma sarebbe stata settima, mi sarei messo a ridere (PAOLO ASSOGNA, Tele Radio Stereo, 92.7)

C'è l'assoluta esigenza di due centrocampisti. Ieri è totalmente mancato l'equilibrio, rinunciare a Cristante è stato un grandissimo errore strategico (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Mourinho è arrivato quasi a un momento di rassegnazione: oggi devi stare attento a non finire dietro Fiorentina e Lazio (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Da Roma-Udinese in poi si sono visti arbitraggi incredibili, bisogna fare luce sul protocollo. La Roma oggi non ha obiettivi. Mettere Pellegrini e Mkhitaryan insieme è stato un errore, Cristante è attualmente fondamentale (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Questa è una delle Roma più brutte degli ultimi 10 anni circa. Mi sembra una squadra che fa finta di essere cattiva ma che in realtà non lo è. In questo momento si può dire che l’operato dei Friedkin fino ad oggi è abbastanza ridicolo, Pallotta è stato una disgrazia e lo accantoniamo definitivamente, ma questa nuova era della Roma per ora è veramente incommentabile, poi se si comincerà a comprare e le cose cambieranno lo diremo come abbiamo sempre fatto (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ho paura che quella di Bergamo fosse solo illusione. La partita contro la Sampdoria ha complicato drammaticamente le cose. Non vedo un acquisto che ti possa far invertire nettamente la rotta (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)