PRUZZO: "Un pareggio contro la Juventus può andare bene" - PALIZZI: "La Roma pur incompleta non può perdere contro Verona e Venezia"

Ad un giorno dalla fondamentale sfida contro la Juventus, si continua a parlare del rendimento della Roma e di Mourinho. Roberto Pruzzo ha commentato così il match contro i bianconeri: "La Juventus parte favorita. Un pareggio potrebbe andar bene". Jacopo Palizzi ha invece analizzato il campionato dei giallorossi: "Otto sconfitte sono tante, troppe. La Roma pur incompleta non può perdere con il Verona ed il Venezia".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Attualmente la Roma occupa la stessa posizione che occupava con Fonseca. E' chiaro che però se prendo Mourinho un upgrade me lo devo aspettare. Magari con 5 giocatori più forti anche Fonseca poteva fare di più (MATTEO RAIMONDI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Da Mourinho, così come anche da Allegri e Sarri, mi aspettavo che incidesse di più. Del portoghese non mi ha convinto la gestione delle risorse. Se avesse fatto giocare qualche giocatore che invece l'anno scorso aveva giocato, secondo me la Roma avrebbe qualche punto in più (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho, come Allegri, ha un grande curriculum, ma quest'anno sta facendo male. Ha tante attenuanti ma ha anche commesso errori. E se non lo capisce vuol dire che sta invecchiando. Domani vedo un pareggio (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Juventus parte favorita. La classifica e la prestazione della Roma contro Samp e Milan dicono questo. Un pareggio potrebbe andar bene (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mi colpisce in modo un po'negativo che di Maitland-Niles praticamente non si vedono immagini. Mostrano sempre la stessa azione, in cui tra l'altro perde palla. Non gioca mai Aspettiamo di vederlo, è probabile che Mourinho lo schieri subito (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il riscatto di Oliveira? Dipende da come si adatterà alla Serie A il giocatore, dalle occasioni di mercato e dal costo. Mi sembra come se la società volesse creare un instant team per raggiungere la Champions. La strategia è quella di prendere giocatori che ti possono dare subito qualcosa senza pagarli. La Roma non ha intenzione di spendere a gennaio, ecco perché non ha preso Kamara (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma non riesce a dare continuità. Mourinho ha sempre allenato squadre top, ma ora che lavora con un materiale tecnico differente forse gli serve più tempo. Otto sconfitte sono tante, troppe. La Roma pur incompleta non può perdere con il Verona ed il Venezia (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)