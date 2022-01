PRUZZO: "Scelte quasi sempre sbagliate dai giocatori della Roma..." - ORSI: "Nonostante Oliveira i problemi restano"

La Roma ritrova la vittoria col Cagliari, ma la partita evidenzia le imprecisioni in fase realizzativa della squadra. "Mai visto calciare di piatto certi palloni semplici in area…Una grande squadra non può permettersi certi errori e non può vanificare tutte queste occasioni", sostiene Roberto Pruzzo. "Oggi trovo articoli esaltanti su Oliveira, ieri ha fatto una discreta partita ma non è stato il migliore in campo, non ha fatto nulla di straordinario da giustificare questo clamore...", il focus di Furio Focolari su Sergio Oliveira.

"Questa proprietà vuole raggiungere traguardi importanti, ne è testimonianza anche questo calciomercato", conclude Tempestilli.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Scelte quasi sempre sbagliate dai giocatori della Roma, alla fine della fiera ne è venuta fuori una partita che hanno rischiato di non vincere. Mai visto calciare di piatto certi palloni semplici in area…Una grande squadra non può permettersi certi errori e non può vanificare tutte queste occasioni. Shomurodov calcia di piatto a due metri dal portiere, cose mai viste in Serie A…Poi se Mourinho attacca i giocatori non ha mica tutti i torti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho a fine partita ha detto che vorrebbe 7-8 giocatori come Oliveira, segno che gli ha consegnato la squadra. Altro segnale il pallone che gli ha dato Veretout al momento di calciare il rigore, evidentemente ci sono state disposizioni precise già da quando è arrivato. Ma avete fatto caso che Mancini ad ogni fallo strepitava dall’arbitro e protestava in maniera irrispettosa? Così non si può! (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Nella testa di Mourinho la Roma ha fatto una buona partita. La Roma ha meritato di vincere. Shomurodov sta entrando in campo con la paura, si deve scuotere. Il calciomercato sta lì a testimoniare l'unione di intenti tra Mourinho e la società. Sarebbe importante prendere un altro centrocampista. Zaniolo deve migliorare in fase realizzativa, gli infortuni stanno pesando (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

La Roma deve fare qualcosa di più, anche contro il Cagliari ha rischiato di pareggiare. Shomurodov non può fare il titolare nella Roma, Oliveira ha esperienza e può dare una mano a questa squadra. Questa proprietà vuole raggiungere traguardi importanti, ne è testimonianza anche questo calciomercato. A Zaniolo manca il gol, ma non dimentichiamoci che viene da due gravi infortuni. La Roma deve continuare a fare risultati per guadagnarsi un posto tra le prime sei. Maitland-Niles fa le cose semplici, il suo inserimento è abbastanza buono, darei fiducia a Kumbulla (ANTONIO TEMPESTILLI, PlayRoma)

Una partita bruttissima, la Roma ha vinto ma se il Cagliari avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla. Ma nonostante Oliveira i problemi restano. Un giocatore non si può giudicare per aver tirato un rigore in uno stadio vuoto, vediamo quello che succederà più avanti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se Mancini trova un arbitro che lo attenziona di più finirà poche partite… Mancini non può fare il capitano della Roma, ma stiamo scherzando? La Roma è troppo lontana dall’essere ancora un gruppo. Mourinho dice che ha sentito la pressione perché ancora non si fida della sua squadra (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il problema della Roma è nelle reti segnate. Ad Abraham, finora, darei 7 (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non sono d’accordo con Mourinho, la Roma ha giocato una brutta partita e non ha dominato. Oggi trovo articoli esaltanti su Oliveira, ieri ha fatto una discreta partita ma non è stato il migliore in campo, non ha fatto nulla di straordinario da giustificare questo clamore...Ottimo giocatore, ma non da esaltare per la partita di ieri (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)