NARDO: «Il mercato non si chiuderà con Oliveira» - FELICI: «Mourinho da solo non basta, a giugno serve una rivoluzione»

Bem-vindo Sergio! Stamattina è sbarcato a Roma Sergio Oliveira, il secondo acquisto del mercato invernale dei giallorossi. La pedina che José Mourinho aveva chiesto da tempo, che potrebbe andare in campo già a Cagliari viste le assenze degli squalificati Cristante e Ibanez, oltre ai due positivi al Covid che si sono aggiunti nelle scorse ore alla lista degli indisponibili. "Oliveira e Maitland-Niles non ti cambiano ma sono rinforzi importanti", il parere di Furio Focolari. "Il mercato non si chiuderà qui", sostiene Alessio Nardo, che parla di possibili obiettivi: "Serve un'alternativa ad Abraham".

Dopo la batosta con la Juve esauriti i bonus per la Roma, chiamata ad invertire la rotta. A proposito di Mourinho parla Francesco Balzani: "Prima erano i giocatori a mettere in discussione l'allenatore, ora avviene il contrario. E questo è un bene, spero che vinca lui...". "Mourinho da solo non basta, si parla di progetto ma non è stato costruito nulla. O si fa una rivoluzione a giugno, oppure finora abbiamo scherzato...", il commento di Antonio Felici.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Difficile che la Roma possa porsi come obiettivo il quinto posto. Certo è che per poter provare a recuperare terreno sulla Juve serve un minimo di continuità di rendimento. Ho dei dubbi sul fatto che il mercato in entrata dei giallorossi si chiuda con Maitland-Niles e Oliveira. Mayoral va via, Shomurodov non sta convincendo e Felix non è una prima punta: l'esigenza di un'alternativa a Tammy Abraham secondo me c'è (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Mourinho? Sta andando in scena una cosa strana: prima erano i giocatori a mettere in discussione l’allenatore, ora succede il contrario. E questo è un bene. Visto lo spogliatoio attuale della Roma, dove non c’è ne uno con personalità, speriamo vinca l’allenatore (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se parli di progetto triennale e di costruzione, finora è evidente che non è stato costruito nulla: lo dicono il campo e le lamentele di Mourinho. O si fa una rivoluzione a giugno oppure finora abbiamo scherzato. Serve una svolta decisiva e determinante, Mourinho non può restare l’unica mossa. Servono tante cose che devono essere realizzate, bilancio o meno. E serve qualcuno che sappia fare mercato sul serio, cosa che adesso non c’è. Ma vi pare normale che deve essere Mourinho a chiamare i giocatori? Allora facciamogli fare tutto, come un manager all’inglese, ma non è così che funziona… (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Maitland-Niles, in fase propositiva non mi è dispiaciuto. Se la Roma dovesse giocare con 3 centrali l'inglese non sarebbe male, ha piedi buoni. Poi in fase di contenimento l'ho visto soffrire in un paio di occasioni, ma mi sembra un rinforzo giusto. Lui e Oliveira non ti cambiano la squadra, ma sono giocatori importanti. Ma mi sembrerebbe molto strano se il portoghese, arrivando oggi a Roma, venisse già impiegato contro il Cagliari: mi sembrerebbe una forzatura (FURIO FOCOLARI, Tele Radio Stereo 92.7)

Sembra che tutti conoscano Oliveira, ma secondo me lo conoscono in pochi. Sicuramente lo conoscono Mourinho e Pinto, ma deve entrare in un contesto nuovo. La Roma prende un giocatore di fisico ed esperienza, ma se sia forte non lo so (FERNANDO ORSI, Tele Radio Stereo 92.7)

Pur nella difficoltà di fare mercato se non con dei prestiti, penso che Mourinho possa essere soddisfatto dell'operato della Roma (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'errore non è comprare Shomurodov ma pagarlo 18 milioni... È stato un orrore (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Oliveira è un giocatore che può darti una bella mano in mezzo al campo. In certo momenti abbiamo visto la mediana della Roma in grande difficoltà (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Oliveira è un giocatore solido che non potrà che far bene. Nonostante non abbia calcato campi di primissima qualità è sempre stato ai vertici del calcio europeo. E' un ottimo acquisto. Ho molta fiducia in questa Roma, la sbandata contro la Juventus ci può stare e secondo me si sta indirizzando verso un prosieguo di campionato concreto (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)