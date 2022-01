LENGUA: "Prendere Mourinho è stato un errore" - TIMPANO: "La Roma ha dei limiti, ma ogni volta ci sono episodi che influenzano la partita"

Tra poche ora la Roma scenderà in campo contro la Juventus di Massimiliano Allegri, per un match delicato e importante per motivi di classifica e anche per il morale della squadra. Diversi dubbi di formazione per Mourinho in una gara in cui i giallorossi sono chiamati a fare risultato. Nell'etere romano tiene banco l'argomento arbitrale: "ogni volta che scende in campo deve esserci quasi come da legge scritta un episodio che influenza pesantemente la partita", dice Guglielmo Timpano. Il pensiero di Roberto Maida va invece al campo: "Per la Roma oggi è una partita da dentro o fuori. Mourinho ha difficoltà di formazione e l'assenza di Zaniolo è una mazzata, ma non c'è più tempo per interrogarsi".

Gianluca Lengua si esprime invece sulla scelta di ingaggiare lo Special One: "L'errore è stato prendere Mourinho: è stato preso un allenatore per un progetto diverso da quello che ci aspettavamo".

La Roma ha dei limiti e ci si lavorerà, ma ogni volta che scende in campo deve esserci quasi come da legge scritta un episodio che influenza pesantemente la partita. Se lanci moneta esce sempre testa, diventa difficile crederci. La Roma ci ha sempre messo il carattere, ma così diventa difficile (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92,7)

La Roma ne ha subite così tante che ci sono precedenti con tutti gli arbitri. Il fatto che si vada con lo zoom su ogni frame ci fa capire una cosa: questo non è più calcio, ma una serie tv a puntate (EMANUELE SABATINO, Tele Radio Stereo, 92,7)

Per la Roma oggi è una partita da dentro o fuori. Mourinho ha difficoltà di formazione e l'assenza di Zaniolo è una mazzata, ma non c'è più tempo per interrogarsi: oggi i giallorossi devono ottenere un grande risultato per rimanere aggrappati a qualcosa. Se oggi la Roma perde saluta definitivamente ogni idea di aggancio al quarto posto. Non sono d'accordo con il tecnico, per me la rosa della Roma è almeno da lotta Champions (ROBERTO MAIDA , Radio Radio, 104,5, Il calcio è servito)

Oggi per la Roma ci sono diversi dubbi di formazione. Sono in ballo sia Veretout sia Zaniolo, che non hanno partecipato alla rifinitura di ieri. Mourinho oggi ha i giocatori contati. L'unica alternativa a Maitland-Niles oggi è El Shaarawy. L'errore è stato prendere Mourinho: è stato preso un allenatore per un progetto diverso da quello che ci aspettavamo. Vedo livellamento verso il basso, disorganizzazione, mercato fatto in fretta e furia: a cosa serve prendere due acquisti come Maitland-Niles e Sergio Oliveira ora? Il mercato si fa ad agosto, non ora (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104,5, Il calcio è servito)