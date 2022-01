JACOBELLI: "Roma e Mourinho in perfetta sintonia" - AGRESTI: "Non va esclusa la possibilità di un terzo acquisto"

L'attenzione è sempre rivolta al mercato. E, dopo gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, "la possibilità di un terzo acquisto non va esclusa, la Roma è pronta a sfruttare le occasioni", sostiene Stefano Agresti. "Il segnale che sta arrivando è chiaro: Roma e Mourinho sono in perfetta sintonia e i due arrivi confermano che è ancora in sella", aggiunge Xavier Jacobelli.

"Mi sembrano due colpi importanti quelli messi a segno", conclude Roberto Infascelli.

Sono poco d’accordo a dare autonomia a un tecnico per la scelta dei calciatori, ma se prendi Mourinho devi seguirlo (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho è al comando in piena situazione e ha piena fiducia a prescindere dal finale di questo campionato. Serve gente pronta per il presente e per il futuro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Aver chiuso quelle due operazioni presto permette di accontentare ulteriormente Mourinho. L'obiettivo è quello di accontentare il tecnico e non dargli più alibi magari (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se hai Mourinho devi lasciarlo fare, non c’è dubbio. Ma mettere le toppe non è la stessa cosa di acquistare un vestito nuovo…Se togli Cristante e Veretout e metti Oliveira e Kamara non fai nessun salto di qualità. Forse si migliora leggermente, ma Veretout l’anno scorso è andato in doppia cifra e Cristante ha fatto la finale degli Europei. È sempre colpa dei giocatori quando non rendono? (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)