DI GIOVAMBATTISTA: "Occasione da non perdere per la Roma contro questo Milan" - ANDREOLI: "Oliveira? Un nome utile ma che non scalda"

Manca sempre meno al match tra Milan e Roma. I rossoneri hanno varie assenze a causa di alcuni giocatori positivi al Covid e per Ilario Di Giovambattista questo può giocare a favore degli uomini di Mourinho: "La Roma non può perdere l'occasione oggi". Nelle ultime ore si è parlato anche del nuovo possibile acquisto a centrocampo, ovvero Sergio Oliveira. Marco Andreoli ha commentato così queste voci: "È un nome che non scalda, ma sarebbe senza dubbio un acquisto utile".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Se non ora quando? La Roma non può perdere l'occasione oggi contro un Milan senza alcuni giocatori (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Apparentemente la Roma è favorita, perché è al completo e con un Milan decimato dal Covid. Ma non mi fido di questa partita, la squadra di Mourinho deve essere concreta e sfruttare la situazione (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sergio Oliveira? È una buona operazione per la Roma, prenderlo in prestito con diritto di riscatto è una mossa intelligente. Non so se sarà titolare perché non parliamo di un campione, non è un giocatore indiscutibile da questo punto di vista (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Oliveira è un buonissimo giocatore, è molto più offensivo rispetto a Cristante (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sergio Oliveira m sembra un ottimo giocatore. Con Cristante, Veretout e Pellegrini al 100% però, non so se il portoghese giochi titolare (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Questa situazione potrebbe minare la regolarità dei campionati. Sergio Oliveira è un nome che non scalda, ma sarebbe senza dubbio un acquisto utile (MARCO ANDREOLI, Playroma)

Così il campionato viene sicuramente falsato. Oliveira è un giocatore d'esperienza adatto al gioco di Mourinho. Non escludo un secondo centrocampista (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

La Lega deve adeguarsi alle leggi dello Stato, ci sono squadre dimezzate (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Interessi e difficoltà nel trovare date disponibili stanno convincendo la Lega a non posticipare la giornata. Il campionato è condizionato. Aspettiamo la fine del mercato per poterlo giudicare. Il centrocampo rimane l'esigenza maggiore, con l'acquisto di Sergio Oliveira sarei contento. Oggi sarà importante entrare con l'atteggiamento giusto per riprendere quello che si è perso all'andata (CARLO ZAMPA, Playroma)