CIARDI: "Stasera la partita più importante della stagione" - FOCOLARI: "Il Lecce non va sottovalutato" - SABATINI: "Partita vera"

Questa sera la Roma torna in campo, dopo la vittoria sul Cagliari di Mazzarri. I giallorossi scenderanno in campo contro il Lecce di Baroni e Mourinho sta ragionando sulla possibilità di far riposare qualche titolare. A poche ore dal match, le attenzioni dell'etere romano vanno sia al mercato sia alla gara di Coppa. "Roma-Lecce è una partita difficile", è il pensiero di Roberto Pruzzo. "Se arrivasse l’offerta importante per Veretout allora tratterei la sua cessione. Però in generale lo terrei, ne butto via altri 6/7 prima di lui", è invece il pensiero di Alessio Nardo.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Il prossimo turno di campionato è oggettivamente favorevole alla Roma. Speriamo che tra un mese e mezzo i giallorossi possano competere per un posto diverso dal quinto/sesto (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quella di questa sera è la partita più importante della stagione della Roma e fossi Mourinho me la giocherei con i titolari. Ci siamo già scottati con le sperimentazioni nelle partite di coppa. Puoi battere il Lecce anche con le riserve, ma io andrei sul sicuro (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se arrivasse l’offerta importante per Veretout allora tratterei la sua cessione. Però in generale lo terrei, ne butto via altri 6/7 prima di lui. Se andasse via Diawara ed arrivasse Kamara sarebbe un capolavoro (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Diawara non lo avrei mai voluto acquistare. Uno a 25 anni deve fare delle scelte, bisogna avere un po’ di dignità. A Roma non lo vuole nessuno, Mourinho gli ha comunicato che non fa parte del progetto. Se volesse fare il professionista dovrebbe andare da un’altra parte (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo 92,7)

Veretout è un giocatore importante ma in calo (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Roma-Lecce è una partita difficile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il Lecce è una buona squadra ma la Roma non può avere il problema di non passare il turno. Con un minimo di concentrazione vai sul 2-0 al primo tempo e finisce lì (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il Lecce non è tanto inferiore alla Salernitana ed al Genoa. Vedendo la partita contro Cagliari, ci si aspetta di più dai giocatori. Se i salentini sono carico può diventare una partita vera (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il Lecce non va sottovalutato. È una squadra di Serie B, ma bisogna giocare una partita vera sennò si corrono dei rischi assurdi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)