CIARDI: «Con Moutinho sarebbe un mercato da 8» - BALZANI: «Mou tiene alla Coppa Italia»

Vigilia di Coppa Italia. Domani la Roma debutta nella coppa nazionale e l'avversario che si presenta al varco è il Lecce. Sfidante ampiamente alla portata e da non sottovalutare, considerando gli ultimi precedenti in Coppa. "Mourinho tiene alla Coppa Italia, potrebbe essere l'unico trofeo che potrebbe arrivare", avverte Francesco Balzani. "Serve una prestazione seria, non possiamo creare degli spauracchi", il pensiero di Antonio Felici.

Sul mercato circola l'idea Joao Moutinho, 35enne della scuderia Mendes al Wolverhampton: "Se arrivasse anche lui sarebbe un mercato da 8", commenta Augusto Ciardi.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mourinho sta facendo passare il messaggio che tiene alla Coppa Italia, soprattutto perché potrebbe essere l’unico trofeo che è possibile vincere. Su Moutinho ho avuto smentite enormi, non c’è nulla. Basta vedere l’età del giocatore, la Roma non investe su un 35enne… Tra l’altro dovrebbe lasciare la Premier, dove gioca titolare, per venire a fare 6 mesi qui? Dalla Roma non è arrivata una smentita, ma una grassa risata… (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Affrontare il Lecce è come giocare contro Salernitana o Genoa. Bisognerà stare concentrati, ricordandoci sempre che siamo di due categorie superiori. Serve una prestazione seria, non possiamo far diventare queste squadre degli spauracchi (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Abraham-Immobile? E' un paragone che ora non si può fare, in questo momento l'inglese può al massimo chiedere informazioni all'attaccante della Lazio. Roma-Lecce? La squadra di Mourinho dovrebbe fare 5 o 6 gol (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mi sembra difficile che quella di Veretout sia una situazione di uscita imminente, ma non si può escludere nulla. Se poi la sua eventuale partenza dovesse portare Kamara, anche Mourinho potrebbe convincersi (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Moutinho mi piaceva 3 anni fa al Monaco. Se escono 3 giocatori, compresi Mayoral e Villar, ed arrivare lui oltre a Sergio Oliveira e Maitland-Niles, sarebbe un mercato da 8 (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)