AGRESTI: "Roma rinforzata, Mou ha più soluzioni" - SABATINI: "Oliveira determina, ma non è continuo" - PALIZZI: "Mancano i punti con le piccole"

Calciomercato, l'impegno di Coppa Italia che si avvicina e valutazioni sugli errori arbitrali all'indomani del caso Serra: questi gli argomenti su cui si incentrano le discussioni degli opinionisti dell'etere romano. "Maitland-Niles o Karsdorp? Cambia poco", l'opinione di Sandro Sabatini. "Non mi ha entusiasmato - racconta Roberto Pruzzo a proposito del laterale inglese -, ma può essere utile nelle rotazioni". "Ora Mourinho ha più soluzioni", spiega invece Stefano Agresti, cui fa eco Furio Focolari: "E' evidente che la Roma si sia rinforzata".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

L'episodio di ieri in Milan-Spezia non è uguale al gol annullato ad Abraham contro la Juve, quello di ieri mi è sembrato un errore molto più grave. Mercato? La Roma si è rinforzata semplicemente perchè chi è andato via non giocava mai, ora Mourinho ha più soluzioni (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non ha perso niente sul mercato ed ha portato un giocatore come Oliveira che può darti una mano. Il terzino non mi ha entusiasmato ma può dar fiato a Karsdorp, che credo resterà titolare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Tra Maitland-Niles e Karsdorp cambia poco. Sergio Oliveira mi piace, ma non ha mai avuto grande continuità, ma comunque è un giocatore che determina. Kamara? Non stiamo sottovalutando troppo Veretout e Cristante? (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Tolti gli errori arbitrali, quelli che mancano alla Roma non sono i punti con le big ma quelli lasciati per strada con le piccole, come Verona, Bologna e Venezia (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

È evidente che la Roma si è rinforzata: sono andati via giocatori che non giocavano nemmeno in parrocchia e sono arrivati due titolari. (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ad oggi se non esce Diawara la Roma non prende nessuno in entrata (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)