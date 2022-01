AGRESTI: "Non sarà semplice mandar via Diawara" - PALOMBELLA: "Difficile aspettarsi di più dal mercato della Roma"

Ultimo giorno di mercato invernale. "La Roma ha fatto un buon mercato, era difficile aspettarsi di più" il commento di Max Palombella. "Il miglioramento nella Roma c'è già stato, sono arrivati rinforzi in ruoli in cui avevamo difficoltà" secondo Alessio Nardo.

Per Riccardo Trevisani "si sono sbagliati una serie d'investimenti dopo Sabatini che ti hanno mandato a gambe all'aria. Nomino Viña per esempio: è costato molto eppure secondo me vale 7/8, buono giusto per fare la riserva a Spinazzola".

Guedes? La Roma sta diventando il Wolverhampton italiano (ZELJKO PANTELIC, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Fazio finalmente ha tolto le tende da Trigoria! (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha fatto quello che doveva fare, ma la storia di aver tenuto fuori dalla squadra ragazzi che facevano il loro dovere…L’ho trovata una decisione un po’ barbara (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma ha fatto un buon mercato, era difficile aspettarsi di più. Per migliorare ulteriormente la squadra serve tempo. È in atto un cambiamento caratteriale, la Roma è alla ricerca di personalità. Hanno fatto bene a prendere Calvarese come consulente, ma ho paura che serva a poco. Se la Roma avesse vinto contro la Juve, come avrebbe potuto fare, la classifica sarebbe molto diversa, starebbe sopra i bianconeri e potrebbe puntare alla Champions. Ora è molto tosta (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Vendere Ibanez, Veretout e Zaniolo in estate? Puoi anche farci 100 milioni ma poi bisogna vedere come li spendi. Si sono sbagliati una serie d'investimenti dopo Sabatini che ti hanno mandato a gambe all'aria. Nomino Viña per esempio: è costato molto eppure secondo me vale 7/8, buono giusto per fare la riserva a Spinazzola. Shomurodov? Talento discontinuo che però io metterei comunque in campo prima di Felix (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Molto difficile che arrivi un centrocampista e non sarà semplice mandare via Diawara. So che ci proveranno per entrambe le cose, ma non sarà facile (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Credo che Zakaria non sia arrivato perché vuole giocare la Champions: la Juve gliela garantisce, la Roma no. Non capisco come certe squadre possano ancora permettersi determinate spese. Quest’estate vanno presi assolutamente 1-2 centrocampisti, un difensore centrale e un terzino. Bisognerà valutare anche le cessioni, non credo rimarranno tutti i titolari di quest’anno. Si punterà molto su giocatori di carattere. La Roma a gennaio si è rinforzata, ma credo la Champions sia molto difficile (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

A Tiago Pinto chiederei come procede il suo apprendimento del mestiere di direttore sportivo, visto che lui sta imparando... (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il miglioramento nella Roma c'è già stato, sono arrivati rinforzi in ruoli in cui avevamo difficoltà. Con Sergio Oliveira si è fatto un gran bel colpo e il suo impatto si è visto. La Roma rispetto alle altre ha un vantaggio: nessuno punta su di lei per la Champions, ma hai visto mai... (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma dovrebbe pensare a comprare i giocatori e non gli arbitri in pensione, spero ancora che in queste ultime ore di mercato si riesca a chiudere almeno un trasferimento sennò diciamo che è molto triste la situazione. Mi preoccupa molto vedere che non siamo riusciti a prendere in passato giocatori come Zakaria e Anguissa, pagati poi rispettivamente 5 milioni e 500 mila euro da altre squadre che hanno chiuso queste trattative in meno di un giorno. Comunque il mercato ancora non è chiuso, mancano ancora un po’ di ore, speriamo che si riesca a fare un qualcosa in più (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)