AGRESTI: "Diawara? Sembra deciso a partire, ma il tempo è poco" - LENGUA: "Mercato della Roma leggermente sufficiente"

Con la pausa del campionato, si parla di calciomercato nell'etere romano, a poco più di 24 dalla chiusura della sessione invernale. In casa Roma tiene banco la questione Diawara: "Il tempo è poco, tra ieri sera ed oggi si sono mosse molte cose. Lui stavolta mi sembra deciso a partire. Speriamo, la Roma deve essere pronta a prendere un altro centrocampista", il pensiero di Stefano Agresti.

Flavio Maria Tassotti, invece, si concentra sul campo: "La mia sensazione è che Mourinho continui a giocare a 3, la strada è tracciata: Abraham e Zaniolo si trovano meglio, e avresti più abbondanza in mezzo al campo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Diawara? Il tempo è poco, tra ieri sera ed oggi si sono mosse molte cose. Lui stavolta mi sembra deciso a partire. Speriamo, la Roma deve essere pronta a prendere un altro centrocampista. Vediamo chi può essere il sostituto, visto che non è ancora definitivo chi possa essere. Attenzione a Nandez, non mi stupirei del suo arrivo (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Diawara ha aperto alla cessione solo quando stava tornando a Roma dalla Coppa d’Africa, cioè il 29 gennaio, si è svegliato un pochino tardi… Il problema è se non parte non arriverà un terzo acquisto. Il voto al mercato di Pinto è leggermente sufficiente, guardando la squadra mancano degli elementi e sui nuovi acquisti aspettiamo le prossime partite. Qui servono 18 giocatori all’altezza, ora la Roma ne ha 15-16. Non credo arriveranno altri giocatori, non a caso dalla Roma è uscita la notizia di Calvarese… (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Tra Cristante e Veretout, dopo l’arrivo di Oliveira, rischia di più il secondo, anche da quello che trapela riguardo la stima di Mourinho (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Nell'ultimo periodo ho sentito troppe critiche nei confronti di Zaniolo, è chiaro che questa è per lui una stagione particolare, ha bisogno di ritrovare confidenza col campo e con i compagni. Sono sicuro che tornerà ad essere il giocatore che abbiamo conosciuto, già nelle ultime gare è apparso in crescita (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

La mia sensazione è che Mourinho continui a giocare a 3, la strada è tracciata: Abraham e Zaniolo si trovano meglio, e avresti più abbondanza in mezzo al campo. A fine anno qualcuno potrebbe partire, secondo me sarà Veretout (FLAVIO MARIA TASSOTTI, Tele Radio Stereo 92.7)