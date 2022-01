AGRESTI: "Cosa ha dato Mourinho alla Roma oltre alle polemiche?" - PRUZZO: "Se giochi così a Empoli prendi l'imbarcata"

La Roma vince 3-1 contro il Lecce in Coppa Italia, dopo le difficoltà del primo tempo, e non mancano critiche all'operato della squadra e di Mourinho lungo le frequenze radiofoniche. "Cosa ha dato il tecnico a questa squadra, oltre alle polemiche? Mi domando se non sia il caso che la Roma rifletta sull'opportunità di proseguire con lui", dice Stefano Agresti. "Resto stupito dall'atteggiamento di Mourinho, non capisco la ratio delle continue critiche nei confronti della squadra", aggiunge Xavier Jacobelli.

"Veretout è un incursore, non può giocare davanti alla difesa. Sergio Oliveira è il miglior colpo del mercato di gennaio", conclude sui singoli Iacopo Savelli.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Se non ci fosse stata un'espulsione totalmente inventata da parte dell'arbitro la Roma avrebbe avuto difficoltà a vincere. Abbiamo visto cosa ha combinato la squadra di Mourinho nel primo tempo? Sono molto deluso dalla Roma. Ormai è abbastanza evidente: Mourinho non si trova bene qua (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma è troppo sottotono. Se Veretout è così è meglio che giochi un altro. Stessa cosa per Ibanez, o i terzini che danno sempre la palla indietro. Hai 4-5 giocatori che ti danno garanzie, altri che di garanzie non te ne danno. Senza la prima frettolosa ammonizione a Gargiulo la squadra di Mourinho avrebbe fatto fatica. Se giochi così a Empoli prendi l'imbarcata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che Mourinho stia perdendo il senso del pudore: se credi che Veretout e Carles Perez non possano giocare contro le riserve del Lecce... Sta diventando offensivo nei confronti dei suoi calciatori. Cosa ha dato il tecnico a questa squadra, oltre alle polemiche? Mi domando se non sia il caso che la Roma rifletta sull'opportunità di proseguire con lui (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Bisogna capire cosa chiediamo alla Roma: Mourinho non si può valutare per il gioco. Kumbulla è migliorato molto, ha acquisito fiducia. Vincere una coppa quest’anno sarebbe un grande risultato. Mourinho ha inciso su Pellegrini, per il resto i migliori sono i giocatori acquistati in estate e a gennaio. La Roma non è una squadra scarsa. Domenica non sarà facile (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Penso che la Roma abbia bisogno di incoraggiamenti da parte del suo allenatore in questo momento e non di critiche. Resto stupito dall'atteggiamento di Mourinho, non capisco la ratio delle continue critiche nei confronti della squadra (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma gioca male e fa fatica a fare risultato anche contro squadre deboli, ma anche l'allenatore ha le sue responsabilità. Dall'allenatore qualcosa in più ci aspettiamo. Si fa sempre fatica a fare gol. Secondo me anche il fatto che Mourinho ogni volta che va in conferenza stampa dice che i suoi giocatori sono scarsi tende a stancare i giocatori stessi (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma ha vinto col Lecce bis. I pugliesi giocano un calcio organizzato, la Roma gioca un calcio individuale. Se ogni partita un giocatore diverso sbaglia, la colpa non può non essere anche di Mourinho. Non possiamo aspettare passivamente che arrivino giocatori migliori, nel frattempo bisogna fare risultati. I campioni non vengono a giocare la Conference League. Veretout è un incursore, non può giocare davanti alla difesa. Sergio Oliveira è il miglior colpo del mercato di gennaio (IACOPO SAVELLI, PlayRoma)

Se per fare un'operazione importante per uno come Kamara o Ndombele, la Roma dovesse sacrificare Veretout, per me sarebbe qualcosa di plausibile (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

In questo momento sarebbe opportuno da parte della proprietà prendere una posizione e spiegare che si è intrapreso un cammino diverso rispetto al passato, in cui si tende a rinforzare gradualmente una squadra senza avere lo specchietto per le allodole di qualche buon risultato. Facciamo lavorare Mourinho. Ieri ho sentito fischi dopo 20 minuti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma gioca male e ha problemi di personalità: c’è bisogno di un leader per reparto. Mi aspettavo un mercato estivo diverso. Villar ci stava bene in questo centrocampo, ma la squadra va completamente rivoluzionata. Quest’estate cederei sia Ibanez che Smalling. La Roma è una squadra scarsa tecnicamente e psicologicamente (GABRIELE ZIANTONI, PlayRoma)