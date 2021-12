SABATINI: "Shomurodov è un grosso equivoco perché non è una prima punta" - CIARDI: "Abraham sta dimostrando di saper fare gol"

La Roma si prepara per la sfida di campionato contro lo Spezia, nella quale Mourinho potrebbe schierare nuovamente Borja Mayoral dal primo minuto dopo l'ottima prestazione fornita in Conference League contro il CSKA Sofia. Lo spagnolo avrebbe quindi momentaneamente superato la concorrenza di Shomurodov. Sandro Sabatini ha commentato così l'acquisto dell'uzbeko: "È un grosso equivoco perché non può fare la prima punta". Anche Stefano Agresti ha criticato questa operazione di mercato: " La Roma ha pagato 18 milioni di euro una riserva del Genoa". Jacopo Palizzi afferma: "Mi piacerebbe vedere nuovamente Abraham e Borja Mayoral insieme".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha iniziato bene, ma ora non sto vedendo tutti questi progressi e questa mentalità vincente. Vedendo Roma-Inter fossi in Mourinho cambierei qualcosa e lascerei perdere la mentalità. Il portoghese ha avuto 3 mesi per fare il mercato e scegliere chi mettere fuori rosa. Shomurodov è un grosso equivoco perché non può fare la prima punta (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5 - Il calcio è servito)

Mayoral? Lo spagnolo è un buon giocatore e con la Roma ha sempre fatto bene, solo che in questo momento gli preferiscono Shomurodov. Detto questo vedendolo l'altra sera e leggendo le sue dichiarazioni non mi sembra un giocator fuori dal progetto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5 - Il calcio è servito)

Se la Roma ha preso Shomurodov, evidentemente Mayoral non convinceva fino in fondo (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5 - Il calcio è servito)

Conference League? Alla stessa Uefa non interessa di questa competizione, non entusiasma nessuno, nemmeno Mourinho. Basta vedere le formazioni che mette in campo (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5 - Il calcio è servito)

Quello di Shomurodov è un caso clamoroso: la Roma ha pagato 18 milioni di euro una riserva del Genoa. A questo punto è giusto che giochi, è nell'interesse della società (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5 - Il calcio è servito)

Felix lo terrei sempre d’occhio, quando è entrato ha sempre giocato bene. Abraham sta dimostrando che i gol li sa fare. Mourinho deve lavorare sulla fase offensiva, perché la Roma ha il sesto/settimo attacco. I giallorossi hanno fatto solo un gol in più del Bologna e due in meno dell’Empoli (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Io giocherei con il trequartista e poi con le due punte. Mi stuzzicherebbe vedere Zaniolo sulla trequarti. Mi piacerebbe vedere nuovamente Abraham e Borja Mayoral insieme. Uno che fa quasi 20 gol va tenuto in considerazione, non li fanno tutti (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)