PRUZZO: "Questo assetto tattico può dare garanzie alla Roma" - DE ANGELIS: "Non rischierei Cristante dall’inizio"

Mentre la Roma si prepara a scendere in campo nel pomeriggio in casa del Bologna, sulle frequenze radiofoniche si discute di sistema e singoli. "Questo assetto tattico può dare garanzie alla Roma", sostiene Roberto Pruzzo. "La coppia Diawara-Vertetout sembra ben assortita sul piano del possesso e dei contrasti, non rischierei Cristante dall’inizio", aggiunge Giorgio De Angelis.

"In attacco non so se la coppia Zaniolo-Abraham sia quella giusta", conclude Furio Focolari.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mkhitaryan deve giocare mezzala, un giocatore che salta l'uomo e fa assist in Serie A è determinante. Mentre Abraham ha bisogno di un giocatore vicino: questo assetto tattico può dare garanzie alla Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non deve guardare la classifica perché potrebbe demoralizzarsi vedendo questa Atalanta (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che anche se non dovesse arrivare il quarto posto, può andar bene per la Roma. L'importante è che si costruisca per il futuro, che la squadra non molli come in passato (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non vedo perché la Roma dovrebbe mollare, è una squadra che sta migliorando molto e in questo momento Mourinho non deve cambiare (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Contro il Bologna sarà decisivo il duello sulla fascia sinistra. El Shaarawy dovrà fare un grande lavoro in entrambe le fasi e garantire supremazia territoriale. La coppia Diawara-Vertetout sembra ben assortita sul piano del possesso e dei contrasti, non rischierei Cristante dall’inizio (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Per la Roma sarà difficile a Bologna, contro il Torino non si è vista una grande partita. Rientra Veretout ma manca Pellegrini, Cristante non si è allenato con la squadra. Anche in attacco non so se la coppia Zaniolo-Abraham sia quella giusta (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi aspetto un Bologna molto attento in difesa che non lascerà spazi alla Roma. Bisognerà essere bravi a superare le difficoltà giocando a ritmi elevati facendo prevalere la migliore qualità che la Roma ha in tutti i reparti (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)