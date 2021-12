PRUZZO: "Con l'Atalanta così fatichi..." - PALIZZI: "6 gol tra Abraham, Zaniolo e Mkhitaryan: questo è il problema principale"

Superata la sfida con lo Spezia, per l'etere romano è già tempo di concentrarsi sul prossimo big match che vedrà la Roma di Mourinho far visita all'Atalanta. "Non capisco è come in questi anni l'Atalanta, che ha un terzo del fatturato della Roma, sia diventata imbattibile per i giallorossi" riflette Augusto Ciardi. "Vincere a Bergamo ora riaprirebbe tutto, ma è un'impresa clamorosa, serve una partita diversa" secondo Furio Focolari.

Non ci sarà Felix, che riceverà la squalifica dopo l'espulsione di ieri. Un rimpianto per Francesco Balzani: "Lo avrei visto con l'Atalanta, è un giocatore che poteva fare la differenza".

Ha ragione Mourinho, ieri buono il risultato ma non la prestazione. La Roma soffre troppo, non ti dà mai l'impressione di avere in mano la partita. Serve più personalità, anche ieri è stata una bella sofferenza. In vista dell'Atalanta così si fa fatica (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma non so se potrà andare a Bergamo e vincere, la vedo difficile. Come squadra, come grinta e come tutto per me ha solo un 20% di possibilità. Se a Roma-Spezia hai 44mila tifosi, con tanti bambini nonostante il freddo, la proprietà ha il dovere sportivo e civile di fare investimenti importanti con i giocatori (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quelli di ieri sono 3 punti importantissimi. La Roma non ha giocato una grande partita, ha fatto il minimo sindacale ma la sufficienza c'è. Vincere a Bergamo ora riaprirebbe tutto, ma è un'impresa clamorosa, serve una partita diversa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi è piaciuta molto l'analisi di Mourinho a fine partita, è giusto che alzi la tensione su alcuni dettagli. Alla fine la Roma ha vinto agevolmente e con giocatori stanchi, non era una vittoria scontata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi preoccupa più giocare con l'Atalanta che con l'Inter. Se c'è un dato che mi lascia sconcertato è dei gol segnati, quelle sopra la Roma hanno fatto almeno 5 reti in più. Quasi al girone di boa, Abraham, Zaniolo e Mkhitaryan hanno segnato 6 gol insieme: questo è uno dei problemi principali dei giallorossi (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Abraham non è un grande goleador, è un giocatore più di manovra. Non mi sembra l'attaccante da 20 gol all'anno, ha bisogno di un giocatore di supporto accanto. In questa squadra non può mancare Zaniolo (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ora che c’è la tecnologia, il ruolo dei guardalinee è inutile. L’errore nel sorteggio da parte dell’Uefa fa capire qual è lo stato di salute del calcio. Per la difesa mi piacerebbe Bremer, ma credo che il Torino chieda cifre molto alte. Contro una squadra come lo Spezia la Roma deve fare necessariamente meglio di ieri ma, nonostante i segnali non confortanti, non sono pessimista (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Guardando avanti c'è un calendario difficile, pensare alla Champions ora diventa una chimera, anche guardando alla panchina di ieri. Quello che non capisco è come in questi anni l'Atalanta, che ha un terzo del fatturato della Roma, sia diventata imbattibile per i giallorossi (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Il problema degli arbitraggi è la discrezionalità, servono regole più certe. La prima ammonizione di Afena-Gyan è assurda. Il primo anno il Var funzionava meglio rispetto ad oggi. Il progetto della Roma con Mourinho punta sui giocatori, non sul gioco. Oggi a centrocampo delle soluzioni le hai, anche se non piacciono all’allenatore: la vera priorità è un terzino destro. Alla Roma servirebbe anche un centrale, ma non credo che la Roma prenderà 3 giocatori a gennaio (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Avrei visto bene Felix con l'Atalanta, è un giocatore che poteva fare la differenza. Meglio di Zaniolo che mi pare non abbia più quello strappo di una volta (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La vicenda dell’errore nel sorteggio è grottesca. Una delle priorità del mercato è un centrale difensivo: i problemi fisici di Smalling sono preoccupanti, Kumbulla oggi non è presentabile. Sono contento di Rui Patricio, è molto reattivo e affidabile. Sono preoccupato perché la Roma gioca male e non è neanche una squadra tignosa. Senza gioco la partita secca la vinci, ma alla lunga è difficile (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

C'è un fattore soprattutto: se l'Atalanta riesce a fare 90 minuti ad altissima intensità non so se la Roma è in grado di rispondere dal punto di vista del dinamismo allo stesso modo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)