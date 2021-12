ORSI: "Con l'Atalanta gara di svolta" - PALOMBELLA: "Una sconfitta riporterebbe la Roma nel baratro"

Con l'avvicinarsi della trasferta di Bergamo lungo le frequenze radiofoniche si immaginano scenari in caso di vittoria o sconfitta della Roma. "È una gara di svolta, perché se vince si sogna in grande, se perde rimane un campionato anonimo", sostiene Fernando Orsi. "Una sconfitta a Bergamo ti riporterebbe nel baratro. Anche un punto sarebbe importante", aggiunge Max Palombella.

Focus di Alessio Nardo, invece, su Tammy Abraham: "È ancora un po' tenero in alcuni frangenti, deve diventare più cattivo e più efficace".

_____

_____

Per la Roma l'Atalanta è una gara di svolta, perché se vince si sogna in grande, se perde rimane un campionato anonimo. Può essere una gara risolutiva. L'Atalanta ti attacca, ma ti lascia anche spazi e possibilità e tu devi sfruttarle: servirà una partita molto attenta dal punto di vista difensivo. Abraham non è un goleador, non è pratico, è un attaccante di manovra, da 10 gol in campionato (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La cena è saltata e non ci sarà quindi l'occasione per sentire il discorso di Friedkin. Che Bergamo sia la partita della svolta per la Roma la vedo dura. Abraham potenzialmente ha le capacità per sbloccarsi (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

A Bergamo sarà una partita molto complicata. Per la Roma è un momento delicato a dir poco e se i giallorossi dovessero perdere non sarebbe anormale, l'Atalanta è più forte in questo momento. Sarebbe divertente invece se la Roma vincesse, perché potrebbe essere lo spunto per mirare più in alto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

L'Atalanta è tra le maggiori candidate alla vittoria dello scudetto. La situazione della Roma è difficile. Dopo Bodo è parsa sempre vulnerabile. Da Mourinho mi aspetto qualcosa di più, visto che è a Roma per un progetto pluriennale (PATRICK VOM BRUCK, PlayRoma)

Da Mourinho ci si aspetta di più. Con questa Atalanta servirà la miglior Roma per evitare la disfatta. Mi piacerebbe vedere una prestazione giallorossa che onori il suo pubblico (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)

Sono queste le partite in cui devi dimostrare di essere da Champions, come ha detto Cristante: devi andare a Bergamo e fare una bella partita (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho al Tottenham diceva ai propri ragazzi che erano dei bravi ragazzi, che però nel calcio non vincono mai. Ha ragione e spero che riesca a trasferire cattiveria sportiva vera ai giocatori della Roma, così da farli diventare efficaci (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se vai a vedere tutti i grandi bomber degli ultimi anni, sono tutti giocatori che hanno la caratteristica di essere cattivi in area di rigore, spietati. Abraham è ancora un po' tenero in alcuni frangenti, deve diventare più cattivo e più efficace (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non abbiamo elementi per dire che la Roma possa vincere a Bergamo, la squadra si è disunita contro l'Inter. Sarebbe importante affrontare l'Atalanta convinta di poterla vincere (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

Una sconfitta a Bergamo ti riporterebbe nel baratro. Anche un punto sarebbe importante. Una vittoria cambierebbe le prospettive. L'aspetto fondamentale per affrontare l'Atalanta sarà l'attenzione (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)