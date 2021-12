JACOBELLI: "Mi aspetto una grande prestazione della Roma" - MAIDA: "Se i giallorossi pareggiano fanno un grande risultato"

Mancano poche ore al fischio di inizio del delicatissimo match tra Roma e Inter, atteso alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. I giallorossi ospiteranno l'Inter di Simone Inzaghi, una delle squadre più in forma del campionato e a due punti dalla vetta della classifica. Le attenzioni dell'etere romano sono tutte dedicate alla gara di oggi pomeriggio, che si prospetta molto dura viste le assenze a cui dovrà far fronte José Mourinho, ovvero quelle di Pellegrini, Spinazzola, El Shaarawy e Abraham. Secondo Furio Focolari "l'Inter è strafavorita per le assenze dei giallorossi", la pensa allo stesso modo Roberto Maida, per cui "Se i giallorossi pareggiano oggi fanno un grande risultato".

Augusto Ciardi si sofferma invece sulle assenze a cui dovrà far fronte Mourinho, in particolare una: "Mi mancherà El Shaarawy oggi, da quella parte avrebbe potuto fare la differenza".

La Roma ha giocatori di qualità per poter infastidire l'Inter, penso a Veretout e a Mkhitaryan. Alla Roma stanno mancando i gol dei giocatori offensivi, di Zaniolo, i gol sbagliati da Abraham, che purtroppo ha preso pali e traverse. Se pensi alla qualità degli attaccanti e poi pensi a quanto hanno segnato... (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Oggi mi aspetto lo spirito di Roma-Napoli. L’Inter al momento è la squadra più regolare, con punte verso l’alto. Mi mancherà El Shaarawy oggi, da quella parte avrebbe potuto fare la differenza. Vorrei vedere gli attaccanti della Roma fare gli attaccanti e non abbassarsi troppo, altrimenti l'area di rigore non la riempi mai (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Mourinho è un po' la parodia del giovane rivoluzionario che era anni fa. "Non parlo perché altrimenti mi squalificano": sono frasi che usava Mazzarri 10 anni fa. Zaniolo? Spesso subisce dei falli che non vengono puniti, ma dipende anche dal suo modo di giocare. Spesso è proprio lui a cercare il contatto fisico e quindi gli arbitri restano ingannati (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Mourinho contro gli arbitri? Ma perché contro il Bologna la Roma ha subito torti arbitrali? L'Inter è strafavorita per le assenze dei giallorossi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Secondo me, più che gli errori del passato, Mourinho paga quelli del presente. Sono un suo estimatore ma questo pronti-via con la Roma mi lascia molto perplesso, al di là del discorso arbitrale. Non è stato inclusivo, ha escluso. Ha scientificamente deciso di fare a meno di una parte della rosa. Roma-Inter? I giallorossi non saranno una vittima sacrificale (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La partita contro l'Inter metterà in luce la capacità della Roma di fronteggiare una situazione di emergenza come quella che sta vivendo. Partita che sulla carta vede favoriti i nerazzurri, ma credo che i giallorossi daranno una prova d'orgoglio. Mi aspetto una grande prestazione da parte della Roma (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per come è messa la Roma oggi faccio fatica a pensare che possa finire diversamente da una vittoria dell'Inter. Se i giallorossi pareggiano oggi fanno un grande risultato (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma è una squadra importante, con delle qualità. L'idea di una squadra distrutta nell'organico in parte è una realtà dovuta alle assenze, ma in parte è dovuta anche alla strategia scelta da Mourinho, di lamentarsi sempre di tutto e di ritenere una parte di giocatori che ha a disposizione non da Roma. I giallorossi hanno il dovere di giocarsi la partita con l'Inter (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma non ha giocatori, è stato fatto un mercato insufficiente e non c'è una rosa all'altezza di una qualificazione al quarto posto (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sono un 'mourinhano' e dal tecnico della Roma mi aspettavo un'evoluzione, perché con l'esperienza ti evolvi... Il silenzio di Mourinho? Non troviamo sempre giustificazioni, doveva parlare (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se si guarda l'ambiente Roma, ciò che ha spostato Mourinho è una cosa impressionante. Poi è chiaro che i risultati devono andare di pari passo. Secondo me lo Special One soffre moltissimo la possibilità di rimanere nell'anonimato della classifica, ma vediamo cosa succede sul mercato. I giallorossi non hanno le stesse certezze dell'Inter, possono giocarsela ma i nerazzurri sono favoriti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)