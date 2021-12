FOCOLARI: "Un attacco Zaniolo-Abraham non ce l'ha quasi nessuno" - DE ANGELIS: "A gennaio servirebbero due centrocampisti bravi"

Dopo la vittoria di Bergamo, per la Roma c'è la Sampdoria prima della sosta natalizia. "La fiducia ritrovata può essere contagiosa" secondo Roberto Pruzzo. Furio Focolari, invece, applaude alla coppia Zaniolo-Abraham: "Un attaco così non ce l'ha quasi nessuno in Serie A".

Giorgio De Angelis, invece, pensa al prossimo mercato: "A gennaio servirebbero due centrocampisti bravi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Dopo la vittoria di Bergamo è cambiato tanto, è uscita fuori l'autostima. La fiducia ritrovata può essere contagiosa. Domani gara difficile, ma la Roma ci arriva bene, con lo stadio pieno e una fiducia che prima non aveva (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La gara di Bergamo ha dato delle indicazioni: Zaniolo deve giocare da falso attaccante, così Abraham non ha il peso esclusivo dell'attacco della squadra e possono girargli intorno El Shaarawy e Mkhitaryan. Importantissimo sarà il recupero di Pellegrini, ma anche quello di Smalling è decisivo: è esperto, gioca con intelligenza e potenza, è un uomo in più. La Roma ha una coscienza superiore rispetto a un mese fa (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Penso che la Roma tornerà a 4 appena potrà. Oggi non si può smontare la coppia Zaniolo-Abraham: stanno iniziando a giocare bene insieme, si trovano. Fossi Mourinho non sposterei Zaniolo da quel ruolo. Frattesi e Freuler sono bravi giocatori, che possono essere utili, ma non sono nomi che cambiano la Roma (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)

La Roma mi è piaciuta molto a Bergamo, è stata la Roma di Mourinho. Il tecnico aveva fatto molti errori fino a questo momento, il curriculum è quello ma criticarlo non è blasfemia e ora finalmente c'è stata una partita da Mourinho. Se io prendo i giocatori della Roma uno per uno arrivo a 14 giocatori forti, un attacco Abraham-Zaniolo non ce l'ha quasi nessuno in Serie A. La Roma non è scarsa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Se si prendesse Bereszynski sarebbe probabile un ritorno alla difesa a 4, se invece si scegliesse Stryger Larsen penso che si rimarrebbe a 3. A gennaio servirebbero due centrocampisti bravi. Nel futuro sarà sempre più importante avere un bilancio sano: lo stadio sarà fondamentale non per diventare il PSG, ma per avere stabilità finanziaria. Pallotta ha tante colpe, ma il suo progetto stadio avrebbe fatto bene a Roma e alla Roma (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Mourinho gioca a 3 per esigenza. I giocatori devono sapersi adattare, non è possibile che sappiano giocare solo con un modulo. Frattesi e Grillitsch potrebbero essere due buoni nomi per il centrocampo. L’importante è che si prendano giocatori funzionali alle idee di Mourinho. Lo stadio è importante, ma si può vincere anche senza (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)