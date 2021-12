FOCOLARI: "La Roma non ha i mezzi per battere l'Atalanta" - BALZANI: "Grillitsch? Un colpetto alla Grenier..."

"Non vedo molte chance per la Roma" apre così Mario Mattioli approcciandosi ad Atalanta-Roma, in programma domani alle 15. "La squadra di Gasperini è superiore, già da qualche anno" dice Giorgio De Angelis. "Sulla carta la Roma non ha i mezzi per mettere in difficoltà l'Atalanta" rincara la dose Furio Focolari.

Francesco Balzani, invece, si proietta sul mercato futuro: "Grillitsch? E' un colpetto alla Grenier...mancano le idee, prima che i soldi".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

L'Atalanta ti attacca, ma ti concede anche delle occasioni. Avete visto la panchina della squadra di Gasperini? È una squadra forte, fortissima, e se la becchi in giornata devi solo farti il segno della croce. Speriamo che la Roma sia in giornata e che loro non siano ispirati, perché capita e lo ha dimostrato il Villarreal. Mi affido alla legge dei grandi numeri (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma non deve giocare come ha fatto contro l'Inter, ci vorrà molta più attenzione, come ha fatto il Villarreal. Tra il dire e il fare poi c'è tanta roba in mezzo. La Roma non deve concedere e deve essere pronta a ripartire: già troppe cose che la squadra non sa fare per intero, ma se arrivasse una vittoria sarebbe una svolta. L'Atalanta ora sta facendo cose di un livello superiore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

In questo momento per una vittoria della Roma a Bergamo servirebbero una giornata negativa dell'Atalanta e una brillante di tutti i giallorossi. Non vedo molte chance per la Roma (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Per la Roma ogni partita è un nuovo esame, ma è anche un'occasione, perché in panchina c'è Mourinho, che si porta dietro un credito che altri non hanno. Fonseca magari avrebbe rischiato il posto, sicuramente Mourinho no, c'è fiducia nel suo lavoro in ogni caso (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il caso Salernitana è assurdo, bisogna iniziare a far rispettare le regole, prima di tutto per rispetto dei tifosi. Serve una decisione netta da parte della Federazione, non può vincere sempre la logica dei diritti tv, ne va della credibilità del calcio italiano. Atalanta-Roma sarà durissima per i giallorossi, perché la squadra di Gasperini è superiore, già da qualche anno (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

La Roma a Bergamo vuole dimostrare di poter guarire dal mal di trasferta. Per i giallorossi è una gara importante per il futuro, perché con una vittoria le probabilità di qualificazione europea sarebbero molto alte (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Sulla carta la Roma non ha i mezzi per mettere in difficoltà l'Atalanta, visto che tra le prime 7 è ultima per distacco nei big match contro le grandi. Abraham e Zaniolo sono forti, ma il problema è il contesto. A Roma ci si era convinti che tutto sarebbe stato facile grazie all'arrivo di un grande allenatore, ma non è così. I giallorossi non stanno dando tutto quello che possono dare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Caso Salernitana? Queste cose succedono solo in Italia. Domani mi aspetto una partita molto ostica, sarà fondamentale entrare con l'atteggiamento giusto (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Il budget di partenza per il mercato è zero, il massimale è 30 in base alle cessioni che riesci a fare. Grillitsch? E' un colpetto alla Grenier...mancano le idee, prima che i soldi (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Atalanta favorita, è più forte e oggettivamente sta molto meglio, non dobbiamo sottovalutare l'assenza di Pellegrini. Battere i giallorossi però non è scontato, quindi sarà una partita vera. Secondo me la Roma si sente più piccola di quello che è ed in questo ha responsabilità anche l'allenatore (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non cambio idea, per fare una grande Roma ci vogliono 2-300 milioni di investimenti in più sessioni di mercato. Rispetto al quadro iniziale ci stiamo allontanando dall'obiettivo, per questo dico che questa stagione rischia di essere inutile (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)