DI GIOVAMBATTISTA: "La Roma deve puntare a vincere la Conference" - COTUMACCIO: "Da gironi terrificanti possono nascere grandi avventure, vedi l'Inter nel 2010"

Torna in campo oggi la Roma, impegnata nell'ultima giornata di Conference League in casa del CSKA Sofia. Vista la distanza in campionato quello europeo potrebbe essere un terreno fertile per i giallorossi, spiega Ilario Di Giovambattista: "La Roma deve puntare a vincere la Conference, tanto in campionato è settima. Gli unici a credere ancora nella Roma sono i tifosi". Si concentra su Josè Mourinho invece Max Palombella: "Ancora non è riuscito a dare alla Roma un'identità di gioco. Lo dovrebbe fare perché non ha una rosa di campioni affermati come aveva all'Inter e al Chelsea".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Arrivare a questo punto della Conference League con il rischio di arrivare secondi in questo girone è frustrante, ma spesso da gironi terrificanti possono nascere grandi avventure. Un esempio è l'Inter di Mourinho, che l'anno del Triplete riuscì a qualificarsi in extremis. (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve puntare a vincere la Conference, tanto in campionato è settima. Gli unici a credere ancora nella Roma sono i tifosi, che riempiono sempre lo stadio: davvero encomiabili (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

L'importante è che questa sera non si faccia male nessuno, perché poi chiedere di più a molti ragazzi che sanno bene che oggi giocano solo perché Mourinho non vuole rischiare gli altri. Attorno alla Roma ora come ora c'è un'atmosfera pessima, da Barcellona per intenderci (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho ancora non è riuscito a dare alla Roma un'identità di gioco. Lo dovrebbe fare perché non ha una rosa di campioni affermati come aveva all'Inter e al Chelsea (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Non si può andare a Sofia con un atteggiamento superficiale, se no poi finisce male. Spero in una partita normale, con il giusto impegno, senza che qualcuno si faccia male e con cui magari riprendere un po' di entusiasmo e sicurezza, la Roma deve vincere senza rischiare troppo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La risalita della Roma è molto difficile, per Mourinho e Sarri questo sarà un anno di transizione. Una volta arriva la vittoria, poi due sconfitte: sono deluso da tutte e due le romane, da Mourinho e Sarri mi aspetto tanto (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Mourinho ancora non ha dato un'impronta a questa Roma, vediamo come evolverà in tre anni. Mi spaventa la paura della Roma nel palleggio che porta a commettere errori (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)