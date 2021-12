CIARDI: «Mourinho mai pentito di aver scelto la Roma» - DI GIOVAMBATTISTA: «Sarà un anno di transizione»

Aspettando Roma-Spezia. I giallorossi chiudono stasera il diciassettesimo turno di A e in palio ci sono 3 punti necessari per non mollare la presa in campionato. Focus sulle parole di Mourinho di ieri: "Non è soddisfatto del mercato, si aspettava di più", l'analisi di Alessio Nardo. Le attenzioni di Roberto Pruzzo sono per il match di questa: "Agganciare la Juve sarebbe positivo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Non credo alle parole di Mourinho, non è soddisfatto del mercato e della situazione, si aspettava di più, nella conferenza stampa di vigilia è spesso pacato e ufficiale. Questa squadra ha bisogno almeno di due rinforzi a gennaio (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Agganciare la Juve sarebbe positivo. La Roma è una squadra che ha poche certezze, speriamo che possa avere un po’ di continuità perché è attesa poi da una gara dura a Bergamo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Lo Spezia è una squadra fragile e che spesso ha paura del risultato: la Roma deve approfittarne stasera (FERNANDO ORSI, Radio Radio Mattino Sport e News)

Molti sono rimasti stupiti dall’atteggiamento di Mourinho, io nelle sue parole non ho trovato nulla di sorprendente. E’ un Mourinho che ha sposato questo progetto e sa perfettamente che se andasse male sarebbe una grande macchia, al pari di quella del Tottenham dove ha trovato il peggior presidente della Premier. E’ consapevole di ciò che deve fare, per la Roma e per lui. Mourinho non si è mai pentito di aver scelto Roma, ne sono certo. La massima garanzia è che è reduce dalla sua prima esperienza senza vittorie, ora non può più sbagliare (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Una società che prende Mourinho lo prende con tutti i pro e i contro, sapendo che non può fargli un mercato comprandogli gente come Zamblera (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Adesso Mayoral sembra un intoccabile che non deve più andare via… E’ un anno di transizione per la Roma (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)