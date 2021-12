CIARDI: «Mercato di gennaio da non sbagliare» - MATTIOLI: «La Roma non parte battuta contro l'Inter»

Vigilia di un big match da emergenza piena. Quella con cui la Roma arriva alla sfida con l'Inter: senza Abraham e Karsdorp squalificati, senza Pellegrini ed El Shaarawy infortunati. «Ma la Roma non parte battuta», secondo Mario Mattioli. «La Roma deve giocare per non essere anonima, altrimenti le denunce di Mourinho si perdono nel nulla», avverte Ilario Di Giovambattista.

Augusto Ciardi torna invece sul mercato di gennaio: «Non bisogna sbagliare, sarebbe un peccato mortale perdere il treno Champions»

Mourinho fa capire che Zaniolo dovrebbe lasciare il calcio italiano, che lo massacra. Ma non è nemmeno tra i più tartassati. La Roma, anche rimaneggiata per le assenze, c'è. Secondo me il mister si deve un po' interrogare su come ha gestito la situazione finora, ha commesso errori di esclusione che rendono la rosa più corta. E' chiaro che l'Inter è favorita, ma la Roma deve giocare per non essere anonima, altrimenti le 'denunce' di Mourinho si perdono nel nulla (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Chiamo in causa Tiago Pinto: a gennaio non esiste il mercato di riparazione. E la Roma è in difficoltà, perché Mourinho non ritiene all’altezza certi giocatori, guardate Diawara che potrebbe fare il titolare solo nel Genoa di Shevchenko... La Roma non avrà l’obbligo di arrivare tra le prime 4, ma sarebbe un peccato mortale staccarsi da quel treno. Se la squadra ha dei limiti e Mourinho non le ha azzeccate tutte è per come è andato il mercato estivo, c’è stata troppa fretta di chiudere certe operazioni, quindi a gennaio non bisogna sbagliare (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)



In questo momento l'Inter fa paura, da parte della Roma serve una partita di grande carattere. Mourinho sarà costretto a fare cambi scegliendo giocatori che non sono all'altezza dei titolari. I giallorossi sono chiamati ad una partita di grande sacrificio (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La partita con l'Inter è quella giusta per tirare fuori tutto quello che la Roma ha. Gara complicata, Mourinho dovrà cercare di contrastare una squadra in piena salute. Ibanez? Farà il terzino ma non è un terzino... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma con l'Inter non parte battuta. Se la formazione dei giallorossi è quella che si legge in giro i nerazzurri avranno il loro bel da fare (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Alla Roma contro l'Inter serve un'impresa. I giallorossi scenderanno in campo con una formazione rimaneggiata. Se ad una squadra che non sta viaggiando a ritmi infernali levi giocatori importanti come Pellegrini, Abraham, Karsdorp ed El Shaarawy è tanta roba (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Con l'Inter è una partita molto difficile per la Roma: i nerazzurri sono ora la squadra più solida e i giallorossi hanno tante assenze. La formazione, con le assenze, ha una logica ma è anche sbilanciata (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Alla Roma serve la partita perfetta. A questo appuntamento l'Inter arriva in stato di grazia, sta benissimo. E' evidente che sulla carta partano favoriti i nerazzurri (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)