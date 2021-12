BALZANI: "Il centrocampo del Bologna è più forte di quello della Roma" - NARDO: "Mourinho trattato come un pagliaccio qui"

Passo falso per la Roma di José Mourinho in casa del Bologna, dove è arrivata la sconfitta per 1-0, decisivo il gol di Svanberg. Il postpartita di ieri è stato all'insegna della furia del tecnico della Roma, arrabbiato per i gialli ad Abraham e Karsdorp e per il trattamento ricevuto da Nicolò Zaniolo. Quello arbitrale e quello legato al rendimento della Roma di Mourinho sono i temi portanti all'interno delle discussioni dell'etere romano. "Pairetto è un arbitro scarso e il giallo ad Abraham è senza senso", sostiene Stefano Agresti. D'accordo con lui Tony Damascelli che aggiunge: "Alla Roma ieri è mancata serenità, calma, il tutto dovuto al mediocre Pairetto".

"Da quando è a Roma Mourinho viene trattato come un pagliaccio", dice Alessio Nardo.

La Roma ha creato pochi problemi al Bologna ed è stata abbastanza deludente, si è innervosita...se sai di essere in diffida ti metti a fare la rissa al 94esimo? E poi sempre questa storia che è colpa degli arbitri...Abraham fa fallo, anche se non vuole dà una manata all'avversario. Su Zaniolo era più rigore che simulazione, ma Mourinho non può continuare così (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il Bologna non ha rubato nulla, anche se il pareggio poteva essere il risultato più giusto. La partita è stata deludente, ci si aspettava qualcosa di più, anche perché ci sono calciatori che possono fare la differenza. Abraham non è riuscito a fare quello che dovrebbe, ovvero segnare. Roma sottotono (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Roma e Lazio sono quasi gemelle in questo campionato, rimangono lì a galleggiare, fanno delle partite buone e poi ne fanno male altrettante. Non hanno le idee chiare e forse neanche la qualità per stare dove stanno le altre quattro. Pairetto è un arbitro scarso e il giallo ad Abraham è senza senso (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Alla Roma ieri è mancata serenità, calma, il tutto dovuto al mediocre Pairetto, che ha condizionato la partita. Mourinho su Zaniolo ha soltanto provocato (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma non ha giocato neanche male, ma non ha convinto. Mourinho le ha provate tutte, ha cambiato modulo, giocatori...Zaniolo e Abraham sono due grandi calciatori, ma come coppia non convincono e quello non è il ruolo del numero 22 (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Da quando è a Roma Mourinho viene trattato come un pagliaccio. Se è bollito lo vedremo, ma se sento dire che alla Roma manca un'impronta di gioco come sanno darla Zeman e Spalletti dico di andare a vedere le carriere di questi allenatori. Vogliamo fare un processo a Mourinho dopo ogni sconfitta? (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Alla Roma in questa stagione a volte è mancata un po' di sostanza, l'atteggiamento invece non è mai mancato. Sarebbe frustrante parlare solo di arbitraggi dopo le sconfitte (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri si sono giocate 3 partite: una, brutta, della Roma, una di Abraham e una di Zaniolo, entrambi per conto proprio. Ieri sono rimasto spaesato dalla partita, spiazzato dalla squadra e da Mourinho, nonostante non lo cambierei per nessuno, neanche per Guardiola che lo ricoverebbero dopo 2 mesi a Roma (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ieri il centrocampo del Bologna è migliore rispetto a quello della Roma. Perché si è arrivati al punto che Svanberg giocherebbe titolare con i giallorossi? Le motivazioni sono nell'eredità del passato ma anche nel lavoro fatto da Tiago Pinto in estate (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho ha parlato della Roma come di una vittima, in questo modo non aiuta a crescere (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Sono molto, molto sorpreso dal fatto che la Roma o imbrocca la giornata o niente. Invece Mourinho non è così, questo è un andamento da squadra zemaniana (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)