AGRESTI: "Vietato sbagliare" - ANDREOLI: "Stasera capiremo il vero livello della squadra"

La Roma si prepara ad affrontare la Sampdoria nell'ultima giornata del girone di andata. Sandro Sabatini è convinto che i giallorossi porteranno a casa la partita: "Deve fare solo il proprio dovere". Marco Andreoli si aspetta delle risposte: "Stasera capiremo il vero livello della squadra".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non cominciamo ad esaltare troppo i giocatori della Roma. Oggi giocano contro una squadra battibile, non credo che ci saranno problemi (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e news)

Con Smalling in campo avrebbe giocato bene anche Juan Jesus che è stato cacciato a pedate e ora sta facendo bene a Napoli con Spalletti (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e news)

La Roma può rientrare nella corsa al quarto posto, la giornata di oggi potrebbe essere favorevole ai giallorossi. La squadra di Mourinho deve solo fare il proprio dovere (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e news)

Per la Roma stasera è una grande occasione per rientrare in zona Champions. Ora i giallorossi sono molto vicini, ma stasera è vietato sbagliare e non penso che la Roma sbaglierà la partita (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e news)

In una finale di Champions League, io sceglierei Mourinho invece che Guardiola (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma ha una grande opportunità, ma stasera può essere una trappola (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e news)

Improvvisamente, in una settimana, è cambiato tutto per la Roma, la squadra ha cambiato passo. Credo che siano arrivate le rondini per i giallorossi, se Abraham e Zaniolo giocano si la Roma può ambire a postazione importanti (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e news)

Mi aspetto un buon approccio della Roma stasera, mi auguro che con la vittoria di Bergamo si sia definitivamente messa da parte la sconfitta di Bodo. Credo che anche quando rientrerà Pellegrini si resterà con la difesa a 3. È inconcepibile giocare nei giorni feriali alle 16.30 o alle 18.30, specialmente sotto Natale. Credo che gli unici che si riuscirà a vendere a gennaio saranno Villar e Reynolds (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Una vittoria stasera sarebbe fondamentale, rilancerebbe le ambizioni per la Champions. Mi aspetto che la Roma gestisca la partita e spero che si riesca a sbloccare il risultato già nei primi minuti. La coppia Zaniolo-Abraham mi piace molto. Smalling ha annientato Zapata, speriamo siano terminati i suoi problemi fisici. Il caso Salernitana è l’ennesimo scandalo del calcio italiano (CARLO ZAMPA, PlayRoma)

Oggi credo poco nella Champions, il vero banco di prova sarà la doppia sfida a Milan e Juventus. Spero che nella Roma sia scattato qualcosa, stasera capiamo il vero livello della squadra. In un mondo normale la Salernitana non inizia questo campionato. Penso che alla fine Diawara resterà fino a fine stagione. Per i giovani, tipo Darboe, il prestito va bene a patto che giochino, sennò è meglio tenerli in rosa e farli crescere a Trigoria (MARCO ANDREOLI, PlayRoma)