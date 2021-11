TASSOTTI: "Contro il Genoa è una trappola" - LENGUA: "È un Mourinho scocciato"

Emergenza piena, ma 3 punti da conquistare. Quelli che la Roma proverà a strappare stasera al Genoa. Senza Cristante rimasto a casa per il Covid, senza 3 terzini sinistri e con una formazione da inventare per Mourinho. "L'ho visto scocciato, sfoga le sue frustrazioni sui giornalisti ma non sono loro il problema della Roma", sostiene Gianluca Lengua. "Non è solo la Roma ad avere delle assenze", sottolinea Stefano Agresti.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

In campo ci vanno i calciatori con le motivazioni e le idee. Le figurine rimangono figurine. La partita della Roma è difficile a prescindere dalle assenze. Zaniolo ha bisogno di trovare una sua dimensione: confinato così sulla fascia ho l'impressione che non possa sprigionare appieno tutti i cavalli di cui dispone (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Il calcio è servito)

La Roma è in emergenza. Non è un momento semplice da gestire, ma è anche vero che non stai giocando con una delle prime 4 in classifica. Quindi anche con una formazione rimaneggiata dovresti farcela contro il Genoa. Ho visto un Mourinho scocciato. Sfoga le sue frustrazioni sui giornalisti, ma non sono loro i problemi della Roma. Mercato? Non si scappa: servono un terzino destro, un centrocampista e un centrale di difesa (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Il calcio è servito)

Tutti parlano delle assenze della Roma, ma le defezioni non ce le hanno solo i giallorossi... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Il calcio è servito)

Se la Roma dovesse vincere col Genoa sarebbero 3 punti pesantissimi. Il match di stasera è una trappola. Non vorrei vedere un 4-4-2 con El Shaarawy e Zaniolo sulle fasce e Pellegrini in mediana (FLAVIO MARIA TASSOTTI, Tele Radio Stereo 92.7)

La parola chiave della conferenza stampa di Mourinho è 'difficoltà'. Rivedere Abraham e Shomurodov insieme mi piacerebbe moltissimo (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)