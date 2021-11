PRUZZO: "Se Zaniolo è al top deve essere titolare" - CIARDI: "Ma altrove si parlerebbe di abbondanza..."

Manca soltanto un giorno alla gara tra Genoa e Roma, con gli uomini di Mourinho attesi a Marassi per un match delicato, per umore e classifica. In attesa delle parole ufficiali dei tecnici, con il tecnico della Roma atteso in conferenza alle 16 di oggi pomeriggio, le attenzioni dell'etere romano non possono che essere rivolte alla partita di domani.

Roberto Pruzzo non ha dubbi: "Se Zaniolo è al top deve essere titolare". La pensa come lui anche Fernando Orsi, secondo il quale: "Sta a Mourinho trovare posto a Zaniolo, è un problema dell'allenatore".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Se Zaniolo rimanesse ancora fuori sarebbe giusto parlarne. Domani mi aspetto Pellegrini in campo e se gioca lui uno tra Mkhitaryan e Zaniolo rimane fuori e se il ballottaggio fosse tra loro due io a bocce ferme direi l'azzurro. Altrove si parlerebbe di abbondanza, solo qui ci chiede se ci sia ancora posto per Zaniolo... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho ha sempre avuto centrocampisti forti fisicamente come Vieira. Non so quanto la Roma possa investire sul mediano, forse sarebbe il caso di cercare nomi meno in vista e uno potrebbe essere quello di Seko Fofana del Lens. Cristante dovrebbe giocare di nuovo centrale, a quel punto mi aspetterei più Villar di Diawara (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non si può assolutamente pensare di mettere fuori Zaniolo per scelta tecnica. Se sta al top, non c'è verso: deve essere titolare (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per far giocare Shomurodov Mourinho non mette Zaniolo? La gente si mette a ridere...(SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Penso che Abraham possa far meglio con un attaccante vicino che faccia il lavoro sporco. Sta a Mourinho trovare posto a Zaniolo, è un problema dell'allenatore (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)