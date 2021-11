ORICCHIO: "La Roma è tornata aggressiva" - TIMPANO: "Segnali positivi, con un arbitraggio normale si può vincere col Toro" - MAIDA: "Mancini fa un errore a partita"

La Roma torna in campo, stavolta per il campionato. I giallorossi affrontano il Torino di Juric e le discussioni dell'etere romano sono chiaramente incentrate sull'imminente impegno della squadra di Mourinho: "Vincere contro questi avversari non è scontato", spiega Alessio Nardo. "Mi aspetto giocate importanti da Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo", è invece il pensiero di Roberto Maida. Lettura tattica, invece, di Emanuele Sabbatino: "Contro una difesa che gioca uomo contro uomo, Zaniolo lo schiero sempre".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Mancini? Fa un errore a partita, quando va bene… Sicuramente è un valore aggiunto per molte cose, ma in difesa se non ha a fianco uno come Smalling fa fatica. Mai come oggi Mourinho sceglierà i palleggiatori, quindi mi aspetto giocate importanti da Mkhitaryan, Pellegrini e Zaniolo (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104,5, Il calcio è servito)

La Roma sembra aver ritrovato la grinta in campo, e contro il Torino servirà essere combattivi e mostrare un grande spirito di squadra. L'aggressività si era un po'persa ad un certo punto di questa stagione (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Le squadre di Juric hanno un modo di difendere molto particolare, uomo contro uomo. E io uno come Zaniolo, contro una difesa che gioca uomo contro uomo, lo metto sempre (EMANUELE SABBATINO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Per capire se abbiamo ritrovato una Roma affidabile dobbiamo attendere le sfide con Torino e Bologna. Se i giallorossi facessero due partite toste portandole a casa entrambe ci sarebbero gli elementi per stare più sereni. Vincere contro questi avversari è tutto fuorché scontato (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La partita con lo Zorya non è utile in senso assoluto, ma può esserlo per i segnali positivi. Ripartiamo da quello per recuperare i gol di Abraham, gli strappi di Zaniolo, la copertura di Smalling. Con questi segnali positivi e un arbitraggio normale, la Roma può fare bene con il Torino (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)