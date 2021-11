FELICI: "Il Bodo è scarso e il 6-1 è stata una vergogna, spero arrivi una vittoria larga" - PRUZZO: "La Roma non deve pensare di farne 4-5"

La Roma di Mourinho questa sera scenderà in campo contro il Bodo Glimt, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere il primo posto in classifica alla fine della fase a gironi. Ieri si sono presentati in conferenza stampa Mourinho e Abraham, ma questa sera sarà il campo a parlare. Le attenzioni dell'etere romano sono interamente dedicate al match dell'Olimpico. Secondo Roberto Pruzzo "la Roma non deve pensare di farne 4-5 stasera, deve fare una gara normale", mentre Jacopo Palizzi si concentra sulle possibili scelte di formazione: "Magari questa sera può essere l'occasione per rivedere Mkhitaryan da trequartista, in una posizione più centrale".

Anche Antonio Felici torna sul risultato dell'andata: "il Bodo è scarso e il 6-1 è stata una vergogna: mi auguro che la Roma di un segnale e vinca con un risultato largo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importati programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma non deve pensare di farne 4-5 stasera, deve fare una gara normale. Un po' di appannamento ci può stare, ma ora c'è bisogno di tornare a vincere (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Abraham è intelligente e autocritico. La Roma a gennaio non spenderà 50 milioni: per me le necessità della Roma sul mercato sono nell'ordine un centrocampista, un terzino e un difensore. Da Pinto mi aspettavo qualcosa di più, una volta spesi i soldi sul mercato non si è inventato niente. Per il primo anno di Abraham considererei ottimo un bottino da 15 gol in campionato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho è maestro nel fare polemiche, ma alla fine l'efficacia di queste uscite dipende sempre dai risultati. Per ora il popolo romanista è innamorato di lui, ma il tecnico deve dare delle risposte, e stasera ha l'occasione per farlo. La Roma deve andare avanti perchè può vincere questa competizione (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'impressione che la Roma non sia ancora all'altezza della Roma si spiega solo con una cosa: che gli abbiano dato le chiavi per fare una rifondazione totale e in due-tre finestre di mercato fare una squadra degna. Anche la scelta di ripetere di avere solo quei giocatori magari è solo la prima tappa di questo percorso. Con Abraham mi aspettavo di aver preso un attaccante da 20 gol. Il Bodo è scarso e il 6-1 è stata una vergogna: mi auguro che la Roma dia un segnale e vinca con un risultato largo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il Bodo ha trovato una squadra inesistente all'andata, stasera alla Roma servirà una prestazione importante ma non è una rivincita. La cosa più importante è la partita di domenica (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non vedo grandi significati nella partita di stasera, la Roma non deve dimostrare nulla, sappiamo tutti che è più forte del Bodo. Abraham? Si vede che è un giocatore importante, il problema è che la squadra non lo mette nelle condizioni giuste per fare gol (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Magari questa sera può essere l'occasione per rivedere Mkhitaryan da trequartista, in una posizione più centrale. Anche per sgravarlo da quei compiti difensivi sull'esterno che lo stanno rendendo poco lucido (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Secondo me qualche insidia c'è nella gara di stasera. Se la Roma dovesse sbagliare la partita si aprirebbe un caso. Mourinho un po' si gioca la faccia, schiererà la squadra titolare contro il Bodo Glimt, mi aspetto che la squadra passeggi. La domanda poi è: in che condizione sono i calciatori della Roma? A me sembrano stanchi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho deve risolvere alcuni equivoci, ma non ha bisogno di far giocare bene la squadra: deve vincere stasera e a Venezia (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)