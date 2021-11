DAMASCELLI: "Abraham ha bisogno di esami, non Zaniolo" - ZAMPA: "Non si può fare a meno del 22"

Dopo Genoa, lo Zorya in casa: domani la Roma scende in campo in Conference League e sulle frequenze radiofoniche si commentano i singoli. "Ho visto gli attaccanti in difficoltà clamorosa. Spero che Abraham giochi e si dia una svegliata", l'opinione di Roberto Pruzzo. E sull'attaccante inglese Tony Damascelli aggiunge: "È lui che ha bisogno di esami, non Zaniolo".

Infine, focus di Carlo Zampa su Nicolò Zaniolo: "Non se ne può fare a meno e Mourinho può essere l'allenatore chiave per la sua crescita".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

È scorretto pensare a Zaniolo come se nella partita di domani dovesse dimostrare qualcosa, è una cosa brutta. Sta recuperando dalla peggiore cosa che possa capitare ad un calciatore. Non dobbiamo metterlo sotto esame perché ha sbagliato una partita (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dalla Roma mi aspetto la vittoria senza se e senza ma. Se diventa difficile la partita con lo Zorya allora c’è qualcosa che non torna. Se la Roma avesse fatto il suo in Conference League questa sarebbe quasi una partita di allenamento (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ho visto gli attaccanti in difficoltà clamorosa. Spero che giochi Abraham e si dia una svegliata. Io lo sostengo e lo difendo, ha delle qualità clamorose ma in un campionato come il nostro dovrebbe essere già a 10 gol quasi. Zaniolo ha bisogno di giocare per tornare in forma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma è corta perché Mourinho ha in rosa alcuni giocatori di cui non si fida. Farei un ragionamento in sede di mercato anche sull'attacco (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Abraham era il terzo attaccante a disposizione di Tuchel e su questo bisogna riflettere. Ha qualità però in una partita le afferma e nell’altra scompare. È lui che ha bisogno di esami, non Zaniolo (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non mi dispiacerebbe rivedere Mancini a centrocampo. La Roma dovrebbe migliorare in tutti i ruoli (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Il mercato di gennaio non ha portato solo giocatori scarsi ma anche gente come Nainggolan, Dacourt, Perotti o il primo El Shaarawy (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Di Zaniolo non se ne può fare a meno e Mourinho può essere l'allenatore chiave per la sua crescita. Non esiste un caso Felix-razzismo, ma l'uscita rimane infelice (CARLO ZAMPA, PlayRoma)