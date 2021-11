BALZANI: "Si vede la mano di Mourinho" - AGRESTI: "Ieri un buon allenamento..."

La vittoria della Roma sullo Zorya per 4-0 fa riaccendere la fiamma Zaniolo, tornato in campo "con orgoglio e determinazione" citando le parole di Xavier Jacobelli. "Ieri si è vista ancora di più la mano di Mourinho, dal bastone e carota per Mkhitaryan e Zaniolo, le carezze ai giovani e la nuova organizzazione tattica" l'analisi di Francesco Balzani.

Sul ruolo occupato dal numero 22, Antonio Felici si esprime così: "Il nuovo Zaniolo, post infortuni, è sprecato sulla fascia e deve giocare più vicino alla porta".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Tutto quello che fa Mkhitaryan lo fa con una scioltezza incredibile, non so se abbia la bacchetta magica, ma si sta ritagliando un ruolo importante. L’assenza di Veretout contro il Torino sarà molto pesante. Karsdorp è tornato ad un alto livello. Ieri tutto è andato per il verso giusto, ma con il Torino sarà diverso. Errori di Abraham sotto porta clamorosi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha fatto una buona partita per tutti i 90 minuti, ha dato continuità. Ha fatto 4 gol ma ne poteva fare 10. Non si può pensare che i problemi della Roma siano risolti. Domenica con il Torino è un’altra cosa (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Di Abraham ci ricorderemo per i gol fatti, non per quelli mangiati. Questo è un girone che dovevi vincere, contro il Torino saranno fondamentali i duelli individuali e Zaniolo potrebbe essere l'ago della bilancia (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

La doppia panchina consecutiva ha consentito a Zaniolo di tornare in campo con orgoglio e determinazione (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zaniolo non poteva che fare quello che ha fatto. Non doveva essere un esame e non credo che lo fosse. Probabilmente la panchina lo ha stimolato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Sono contento per la partita di ieri, ma non ne traggo indicazioni. Trovo lecito domandarsi il perché delle panchine di Zaniolo (GABRIELE ZIANTONI, PlayRoma)

Ieri si è vista ancora di più la mano di Mourinho, dal bastone e carota per Mkhitaryan e Zaniolo, le carezze ai giovani e la nuova organizzazione tattica. E’ tutta farina del sacco dell’allenatore. Abraham? Continuo ad essere convinto che farà 15 gol in questo campionato (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La vittoria della Roma contro lo Zorya rientra nell’ordine delle cose. I giallorossi hanno giocato una buona partita, è stato un buon allenamento ma non mi esalterei. La vittoria è comunque confortante, dà morale (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zaniolo è un calciatore fondamentale e in coppia con Abraham può fare bene. Con quei due la Roma ha, potenzialmente, un attacco da 40 gol a stagione (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Il nuovo Zaniolo, post infortuni, è sprecato sulla fascia e deve giocare più vicino alla porta. E i risultati si sono visti… (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma sta cercando di capire quale sia il proprio undici ideale, Zaniolo e Mkhitaryan sono imprescindibili per questa squadra. Per me la fascia di capitano la meritavano altri ieri, Mancini mi sembra un po’ Florenzi nei suoi atteggiamenti molto plateali, sembra che si voglia sempre mettere in mostra rimproverando spesso tutto e tutti, soprattutto i suoi compagni (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)