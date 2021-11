BALZANI: «Se Pinto sbagliasse ancora il mercato penserei a qualcun altro» - DE ANGELIS: «Non esiste un caso Zaniolo» - PALOMBELLA: «Lecito farsi delle domande sul classe '99»

Archiviata la trasferta di Genova ed in attesa del match di Conference League tra Zorya e Roma, sull'etere romano i temi di discussione sono variegati: dalle valutazioni sui singoli a quelle sulla gestione di Mourinho, passando per quelle sul rapporto tra squadra e ambiente. "Non esiste un caso Zaniolo", chiarisce Giorgio De Angelis, mentre Alessio Nardo pensa al turnover: "Forse è arrivato il momento di Diawara".

Ammirazione da parte di Fabio Petruzzi per la Roma vista a Genova: "Mi è piaciuta tanto".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto"

Domenica sarà una battaglia e una partitaccia. Domenica forse è arrivato il momento di dare un'altra chance a Diawara, l'unico che per caratteristiche può darti qualcosa di diverso in questo momento. Più adatto lui rispetto a Darboe, che è più leggero. Non è Vieira, intendiamoci, ma può darti un po' di equilibrio dal punto di vista tattico, anche se ultimamente lo abbiamo visto spento (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

In un club come la Roma il direttore sportivo deve essere svelto. Pinto non mi sembra sveltissimo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

C'è stato un nuovo tentativo di avvicinamento a Zakaria, poi bisogna vedere se tentare basta. Bisogna convincere anche il giocatore, mentre a luglio non c'era la stessa concorrenza. Fossi Friedkin, se Pinto sbagliasse anche il mercato invernale io prenderei un nuovo direttore sportivo. L'ultima campagna acquisti non è da promuovere, se sbaglia anche la prossima c'è da fare una riflessione (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te La Do Io Tokyo)

A me la Roma vista col Genoa è piaciuta tanto. Mkhitaryan fantastico, in questa nuova posizione si è ritrovato e spero possa ricoprire sempre quel ruolo. Mi è piaciuto anche lo spirito di squadra: nonostante le assenze è andata a Genova con tanta grinta (FABIO PETRUZZI, Retesport 104.2)

Le difficoltà di Abraham? Deve aiutarsi, non in termine di impegno ma di coinvolgimento nella manovra della squadra. Batistuta si cercava i gol con fame e cattiveria: Abraham sta peccando nella forza di spirito che lo aiuta nel sacrificio. Ma il vento girerà (STEFANO PICCHERI, Retesport 104.2)

Non devono mai più esserci nella Roma giocatori compatiti dall'ambiente. Va supportato in tutto e per tutto l'allenatore, per salvarsi almeno sul comparto tecnico. Non deve mai più accadere che un allenatore venga abbandonato perché ci sono guerre intestine a Trigoria (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 9.7)

Mkhitaryan l'altra sera è stato tutto per la Roma. Ha sbagliato diverse conclusioni che potevano aprire prima il match, non so se sarà il suo nuovo ruolo in futuro, perché Mourinho ci ha abituato a cose del genere. Felix nel primo gol fa una cosa che mi ha colpito: quando Mkhitaryan arriva al limite dell'area lui aspetta il momento giusto per inserirsi. Mi ha stupito la lucidità che ha avuto in quel frangente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, Radio Radio Mattino Sport e News, 104.5)

Lecito farsi una domanda sul mancato utilizzo di Zaniolo a Genova. Contro lo Zorya devi vincere per forza, Mourinho non farà più di due o tre cambi, credo Zaniolo possa giocare dal primo minuto le prossime due (MAX PALOMBELLA, Playroma)

Non esiste un caso Zaniolo, non penso Mourinho rischi Mkhitaryan contro lo Zorya (GIORGIO DE ANGELIS, Playroma)

Queste esclusioni di Zaniolo rientrano nel processo di crescita, non vedo casi. Zaniolo è un punto fermo nel progetto Roma. Non credo ad un turnover massiccio contro lo Zorya (PATRICK VOM BRUCK, Playroma)

Non farei riposare Mkhitaryan dopo il match di Genova (MARCO ANDREOLI, Playroma)