SABATINI: «Il Chelsea si pentirà di aver ceduto Abraham» - FELICI: «No di Zaniolo alla Nazionale? Errore anche di Mancini»

Campionato fermo. Tra due settimane si riparte con il big match con la Juve, in mezzo solo gli impegni delle nazionali e considerazioni e mini-bilanci sulla prima parte di stagione di una Roma attesa ora da impegni più probanti. Si parla dei singoli, come dello stato di forma di Tammy Abraham: "Il Chelsea si pentirà di averlo ceduto", secondo Sandro Sabatini. "Gli servirà del tempo, ma è forte", il giudizio di Roberto Pruzzo.

Si parla anche del 'no' di Zaniolo alla convocazione (tardiva) di Mancini, ufficialmente per problemi fisici. "In questa vicenda hanno sbagliato entrambi - l'opinione di Antonio Felici - , anche Mancini non l'ha trattato da principe..."

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La sparo grossa: secondo me il Chelsea si pentirà di aver ceduto Abraham e preso Lukaku al suo posto. L’arrivo dei Friedkin ha portato entusiasmo, una speranza che prima non c’era più, con la mossa di Mourinho ha scatenato la piazza. I tifosi della Roma avevano voglia di credere in qualcosa e fino a questo momento l’unico passo falso è quello di Verona (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il palo è un tiro sbagliato, ma delle volte c’è un po’ di sfiga. Se Abraham è stato chiamato in Nazionale da Southgate vuole dire che si stanno valutando le sue prestazioni che sono buone. È un attaccante che mi piace, ha doti fisica e tecnica di ottimo livello. Servirà del tempo ma il calciatore è forte (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Per la Roma sarebbe un affare se il Chelsea capisse di aver sbagliato e riprendesse Abraham, visto che guadagnerebbe circa 35 milioni e a bilancio ne potrebbe mettere 80 circa (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Un aspetto che noi sottovalutiamo sempre è quello del tifo. Nella passata stagione tutti giocavano a porte chiuse, anche la Roma, ma ci sono tifoserie più influenti di altri e non va mai dimenticato. In generale però rispetto allo scorso anno dobbiamo valutare il contesto complessivo e non limitarci a confrontare solo i risultati. La passata stagione era un dato di fatto che la Roma battesse solo le piccole e negli scontri diretti andasse male. Adesso si riparte con Juventus e Napoli e si valuterà la situazione (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il no di Zaniolo alla Nazionale? Mancini non l’avrà presa bene e a Zaniolo, per carattere, non gli sarà piaciuto fare da tappabuchi. Lo capisco ma se vuole il Mondiale deve fare uno sforzo in più. Se non lo vuole fare, noi saremmo molto contenti di tenerlo a Roma… Però Mancini è uno molto permaloso, quindi Zaniolo rischia tanto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

In questa storia non mi sono piaciuti né Zaniolo né Mancini. Rifiutare la convocazione è un errore, ma il ct, che prima lo lascia fuori per scelta tecnica e poi lo convoca per necessità, non l’ha trattato da principe… Zaniolo avrebbe meritato un po’ più di considerazione, specie se vuoi fare di lui la punta di diamante dei prossimi Mondiali. Quando lo fai giocare, tra un anno? (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)