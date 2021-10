PRUZZO: "Ibañez terzino è da evitare" - PALIZZI: "Mourinho è coerente, il suo disegno è chiaro e marcato"

A poco più di 24 ore dalla prossima partita di Serie A, che vedrà la Roma impegnata con l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. In attesa delle parole ufficiali dei due allenatori, le attenzioni dell’etere romano sono dedicate alle probabili formazioni, come nel caso di Roberto Pruzzo secondo cui "Ibañez terzino è da evitare" e sulla gestione della rosa da parte di Mourinho, il quale secondo Jacopo Palizzi "è stato coerente" perché "mantiene la stessa linea di pensiero a prescindere da chi ha davanti".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma può complicarsi la partita da sola, l'Empoli gioca bene soprattutto fuori casa. Se la Roma non sottovaluta la gara, vince (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ibañez terzino destro è una cosa da evitare. L'Empoli fuori casa gioca meglio che in casa, è un pericolo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma vince facile con l'Empoli...La squadra di Andreazzoli gioca bene, ma vale il livello di quelle che sono a 2, 3, 4 punti in classifica (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ha meritato di perdere con la Lazio. In Serie A, a certi livelli, non si possono regalare più di 20 minuti. Mourinho ha fatto scelte sbagliate, ma gli errori li possono fare tutti. Veretout e Cristante giocano sempre perché Mourinho non si fida di Villar e Diawara. Mi chiedo se Diawara sia un giocatore da Serie A (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Escluderei le vittorie in Conference League, mi sembrano per ora una presa in giro perché sono partite di una pochezza tecnica incredibile. L'Empoli ha 9 punti in classifica, ma il tasso tecnico della Roma è di un altro livello. Non dovrebbero esserci problemi, se non batti l'Empoli è grave. La Roma deve recuperare il miglior Abraham, che si vede che è un giocatore importante (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho è stato coerente. Il suo disegno è chiaro e marcato. Con lo Zorya fa delle scelte importanti e quando deve cambiare inserisce Zaniolo ed Abraham per mantenere lo scheletro della squadra, anche quando avrebbe potuto dare spazio subito a Mayoral. Poi fa entrare il Diawara e il Villar di turno. A prescindere dall’avversario che ha davanti, il tecnico vuole mantenere quella linea di pensiero (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)