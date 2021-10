FELICI: "Più ottimista contro il Milan di quanto lo ero per Cagliari" - FOCOLARI: "Ma la Roma deve giocare meglio"

Dopo Cagliari, ecco il Milan. Il turno infrasettimanale comprime anche i discorsi via etere che dal successo in rimonta di mercoledì passano all'impegno di domenica sera con la squadra di Pioli in cui, secondo Gianluca Lengua, "l’approccio alla gara sarà simile a quello visto contro il Napoli". La vittoria di mercoledì ha rinfrancato Antonio Felici che dice: "Rispetto a Cagliari, questa col Milan me la sento più calda. Mi approccio alla partita convinto che i 3 punti possano arrivare".

E se per Furio Focolari "la Roma deve giocare meglio di quanto visto con il Cagliari", secondo Xavier Jacobelli "questa sfida misurerà le ambizioni della Roma".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ha dimostrato di giocare alla pari con le grandi già domenica scorsa. Io spero che non si stia caricando troppo Felix di aspettative dopo la gara di mercoledì. Mourinho l’ha valutato in questi mesi a Trigoria ma è giusto non bruciare il giocatore. Serve farlo crescere e per questo dovrà continuare ad allenarsi con la prima squadra. Contro il Milan lo Special One darà fiducia ai soliti undici giocatori nella speranza che tutti recuperino le forze (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma può mettere in difficoltà il Milan. I giallorossi con il Napoli hanno fatto una partita di grande attenzione e se ripeteranno quella prestazione potranno anche portare a casa il risultato. Ai rossoneri mancano tanti giocatori e sono andati in difficoltà nelle ultime uscite. La squadra di Mourinho adesso deve dare delle conferme, non può continuare con questi alti e bassi tra vittorie e sconfitte. Serve una continuità di risultati (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Domenica Mourinho partirà con la stessa formazione titolare vista fino a questo momento. L’unico dubbio che ho è quello di Mkhitaryan che non sta benissimo e si è visto anche a Cagliari. La vittoria di mercoledì carica la squadra e vista la classifica, con la possibilità di blindare il quarto posto, credo l’approccio alla gara sarà simile a quello visto contro il Napoli. I giallorossi non vincono un big match da quasi due anni e penso sia arrivato il momento di farlo domenica contro il Milan (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma deve giocare meglio di quanto visto con il Cagliari. Le motivazioni però son diverse. La squadra che ha giocato contro il Napoli può battere il Milan. I rossoneri nonostante i risultati stanno accusando stanchezza ed è evidente. La partita è aperta. Domenica Mourinho si affiderà agli stessi undici e quindi anche a Mkhitaryan. Felix mercoledì è stata una mossa da Special One, una mourinhata, finalizzata però a quella partita e quindi da adesso in poi tornerà in panchina (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Roma-Milan può essere lo scenario giusto per Abraham, poi se non segna ma fa assist per me non è un problema. Per ora ha portato il 50% dei gol tra reti, assist, punizioni guadagnate... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma contro il Milan può ottenere qualsiasi risultato. Contro il Napoli i giallorossi hanno giocato una partita alla pari e possono ripetersi domenica. I rossoneri nelle ultime gare hanno giocato male, qualcosa che non va c’è e molto magari dipenderà anche dalle assenze. Mi aspetto una grande partita e per Mourinho vincere sarà una grande occasione, perché si avvicinerebbe alle tre squadre in testa al campionato (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Rispetto a Cagliari, questa col Milan me la sento più calda. Mi approccio alla partita convinto che i 3 punti possano arrivare. Abraham? Ha bisogno di più tempo rispetto a quello che pensavamo all'inizio ma non è avulso dalla manovra, prima o poi andrà dentro (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se la Roma ripete domenica sera la prestazione vista contro il Napoli allora se la giocherà alla pari con il Milan e potrà anche ottenere una vittoria prestigiosa. I rossoneri sono meritatamente in testa al campionato con il Napoli ma un po’ di stanchezza c’è. I giallorossi sono consapevoli che questa sfida misurerà le loro ambizioni (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)