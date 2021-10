CIARDI: "Smalling? I titolari ormai sono Ibañez e Mancini" - ORSI: "Senza di lui la Roma ha fatto 15 punti, è abituata"

È tempo di nazionali, ma in casa Roma tiene banco il tema Chris Smalling. Nella giornata di ieri Mourinho ha scoperto che nei prossimi impegni dovrà fare a meno del difensore inglese, che ha accusato una lesione ai flessori della coscia destra. Per questo motivo l'etere romano oggi si sta concentrando proprio sulla figura dell'ex difensore del Manchester United. Secondo Augusto Ciardi "dobbiamo iniziare a pensare Mancini e Ibanez come i titolari della Roma", i quali secondo Roberto Pruzzo "pur con difficoltà, alla fine sanno giocare insieme".

Ho sempre stimato molto Smalling, ma ho anche sempre avuto dubbi sull’opportunità di andare fino in fondo con il suo acquisto, per motivi di età e per i costi (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

Quella di Smalling è un'assenza che pesa, ma abbiamo avuto modo di vedere che Ibanez e Mancini, pur con difficoltà, alla fine sanno giocare insieme. Zaniolo? Credo che di qui a poco, quando troverà la condizione, sarà titolare anche in Nazionale (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Smalling? La Roma ha fatto 15 punti praticamente senza di lui. I giallorossi ci hanno fatto l'abitudine. Zaniolo? Ci sono ancora delle paure, delle cose che lo frenano (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Dobbiamo iniziare a pensare Mancini e Ibanez come i titolari della Roma. A questo punto non sembra un caso che la società quest’anno si sia indirizzata su giocatori giovani e non più su profili alla Smalling (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Zaniolo? Credo che la decisione di non andare in Nazionale, condivisa con lo staff azzurro, sia comunque di buonsenso vista la sua storia di infortuni (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Credo che con i mezzi attuali un calciatore che non è mai stato muscolarmente fragile come Smalling possa essere curato meglio, magari stando fermo un paio di settimane in più. Credo che dietro questo tipo di infortuni a ripetizione ci sia anche una responsabilità della società e di chi gestisce i recuperi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Zaniolo? Se c'è l'accordo totale con lo staff della Nazionale è giusto che sia rimasto a Trigoria. Ricordiamoci che questo ragazzo viene da infortuni pazzeschi. Potenzialmente è un fuoriclasse e può essere titolare della Nazionale, ma non è ancora il momento (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)