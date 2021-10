BALZANI: «Mourinho sulle riserve? Certi giocatori non li vuole» - FELICI: «Ma basta ripeterlo all'infinito»

Che sia o meno una punizione per la passata "stagione di m***a", usando le parole di Mancini, stasera la Roma si gioca tre punti comunque importanti per il suo cammino europeo. In Norvegia, in casa del Bodo/Glimt, a due passi o quasi dal Polo Nord. Una chance per le riserve che con Mourinho hanno trovato poco spazio e che anche recentemente sono state 'strigliate' dallo Special One. "Mourinho è di parola, ora si aspetta rinforzi per la panchina. Certi giocatori non li vuole", afferma Francesco Balzani. "Ha ragione, ma basta ripeterlo all'infinito. Friedkin avrà capito, così diventa stucchevole", la critica di Antonio Felici. "Chi andrà in campo stasera spera che Mou cambi idea", commenta Roberto Pruzzo.

_____

_____

La partita di questa sera va giocata e serve evitare di farsi male. Sarà importante conquistare i tre punti. I giocatori che questa sera scenderanno in campo lo faranno sperando che Mourinho cambi idea su di loro. Ovvio che il tecnico sa di non poter arrivare in fondo solo con questa squadra, per questo serve cambiare delle volte (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

I giocatori questa sera devono mettersi in mostra, devono mettere in evidenza le qualità che hanno. Villar, ad esempio, fa parte dell’Under 21 spagnola e questa sera in Norvegia farà una grande partita se tira fuori l’orgoglio (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Stasera certi giocatori andranno in campo per punizione, più che per prova... Sono segnali che Mourinho manda quotidianamente, inoltre ha giurato amore alla Roma. È uno di parola, ma si aspetta che lo sia anche chi l’ha ingaggiato. Il che non vuol dire comprargli Benzema, ma fargli una squadra che possa contare su almeno altri 5-6 giocatori in panchina. Ci sta mettere pressione alla società. Certi giocatori, come quelli che hanno festeggiato per uno 0-2 con la Juve, non li vuole nemmeno nel progetto, non pensa siano utili nemmeno come riserve (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Ripetere all’infinito questa storia sui giocatori inadeguati… Mourinho ha ragione, ma anche basta… Friedkin non è un cretino, avrà recepito il messaggio. E’ inutile ripetere questa storia all’infinito, sta diventando un po’ stucchevole, abbiamo capito il concetto! Qui nessuno gli ha chiesto di vincere lo scudetto, la minestra si fa anche con gli ingredienti che hai… Mourinho ha tutto il diritto di fare le sue valutazioni e sul fatto che abbia ragione non c’è il minimo dubbio, ma non può mortificare dei tesserati tutti i giorni, così è eccessivo. (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)



La Roma con la Juventus ha perso e ha perso anche il derby contro la Lazio. Domenica con il Napoli non può perdere un altro scontro diretto (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Forse la strada ideale per uno come Darboe, salito velocemente agli onori della cronaca nella scorsa stagione, è proprio quella che sta tracciando Mourinho (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Conference League è una competizione meno impegnativa, ma la trasferta in Norvegia non sarà una gita visto il viaggio in aereo e il ritorno in piena notte. È un impegno e credo che la Roma a due giorni dalla sfida con il Napoli ne avrebbe fatto a meno volentieri, nonostante Mourinho questa sera possa schierare le riserve (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)