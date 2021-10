BALZANI: "La Roma con il Cagliari deve vincere con un risultato rotondo" - SABATINI: "Ma non deve prendere la gara sottogamba"

Match day per la Roma di José Mourinho. I giallorossi questa sera saranno impegnati in campo contro il Cagliari di Walter Mazzarri, alle ore 20:45. A poche ore dal fischio d'inizio della delicata trasferta di questa sera, l'etere romano si sofferma proprio sul match dello stadio Unipol Domus, con un occhio alla sfida di domenica contro il Milan: per Roberto Pruzzo "Cristante è stato il migliore domenica, ma è diffidato e perderlo contro il Milan è troppo rischioso", secondo Francesco Balzani la Roma questa sera "deve vincere bene, con un bel risultato rotondo che manca da Salerno", mentre per Sandro Sabatini "i giallorossi non devono prendere la gara sottogamba".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

______

Non vedo pericoli per la Roma questa sera. Il Cagliari ora come ora è la più abbordabile della Serie A, anche per le defezioni. La Roma deve vincere bene, con un bel risultato rotondo che manca da Salerno. Stasera mi aspetto si sblocchino un paio di giocatori, in particolar modo Zaniolo, è questione di tempo. Mourinho di Kumbulla ha apprezzato l'atteggiamento e per questo lo ha perdonato. Non è stato il portoghese a mettere in panchina Villar, ma Fonseca (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Mi aspetto una vittoria questa sera, anche se non credo ci sarà non una gara disputata con la stessa intensità vista contro il Napoli. È difficile trovare le stesse motivazioni, nonostante la partita sembra facile ci sono delle difficoltà. Poi giocare così ravvicinato non è mai facile. I giallorossi devono stare attenti alle solite trappole mettendo in campo una partita concreta. A centrocampo per me qualcosa cambierà, perché Cristante è stato il migliore domenica ma è diffidato e perderlo contro il Milan è troppo rischioso e potrebbe essere sostituito con Darboe o con Pellegrini con l’inserimento di qualche altro calciatore in attacco (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma dovrebbe fare la corsa sul Milan, che però ora ha tanti punti di vantaggio. I rossoneri non hanno la rosa per vincere lo scudetto, ma vincendo 9 gare su 10 si sono messi in prima fila per un posto in Champions. Per Villar è stata più grave la bocciatura di Fonseca rispetto a quella di Mourinho, perché è stato lui a dargli fiducia la prima volta e anche il primo a mandarlo in panchina. Per me la dimensione di Diawara è quella del Bologna (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Il Cagliari è ultimo in classifica ma la Roma avrà delle difficoltà questa sera. Fino a questo momento la squadra di Mazzarri non è mai riuscita a ribaltare la partita se prende gol, però fino a che il risultato è di 0-0 può giocarsela e prova a farlo con tutte le avversarie che si trova davanti. I giallorossi non devono prendere la gara sottogamba, perché dovranno fare la partita senza rischiare nulla e questo è un modo di giocare che può nascondere insidie (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La partita di questa sera non è paragonabile a quella con il Napoli, che arrivava imbattuto. Bisogna però tenere alta l’intensità anche se le motivazioni non sono le stesse. Poi la differenza di valori in campo magari sarà tale da giustificare una vittoria dei giallorossi. Mourinho va a Cagliari per vincere, mentre Mazzarri è in difficoltà. Servirà comunque una buona Roma e non si deve sottovalutare l’avversario. Stasera faccio fatica a pensare che Mourinho risparmi giocatori tipo Abraham, non al meglio fisicamente, e Cristante, che è diffidato e rischia di saltare la sfida contro il Milan. Il portoghese non credo che rischierà di cambiare ancora (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Il Cagliari è ultimo e forse mancheranno anche quattro cinque titolari. Mi aspetto che la Roma per questo in un modo o in un altro vinca, anche perché i rossoblù sono l’avversario più abbordabile che ci si può trovare di fronte in questo momento. I giallorossi a mio avviso vinceranno pensando comunque alla sfida contro il Milan. Per quanto riguarda la questione dei giocatori fuori rosa, credo che creare un patrimonio di calciatori dovrebbe essere un interesse per la Roma anche per il mercato. Mourinho può mettere anche gli stessi giocatori per tutte le partite da qui a gennaio, ma così qualcuno alzerà bandiera bianca prima o poi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)