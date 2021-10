BALZANI: "Abraham domenica vorrebbe giocare" - SABATINI: "Occasione da sfruttare, tra infortunati e sudamericani sarà una Juventus C"

Ieri è stata una giornata contraddistinta da paura e ansia per le condizioni fisiche di Tammy Abraham, reduce dalla sostituzione a pochi minuti dal termine di Inghilterra-Ungheria. L'attaccante giallorosso è tornato a Roma soltanto nella serata di ieri, tranquillizzando i tifosi della Roma e dicendo di star bene. Mancano ancora alcuni giorni di allenamento prima del match di domenica contro la Juventus di Max Allegri, ma nell'etere romano non si parla d'altro. Secondo Sandro Sabatini quella che affronterà la Roma "tra infortuni e sudamericani sarà una Juventus C". La pensa come lui anche come Roberto Pruzzo, secondo cui "per una volta la Juventus non partirà da favorita contro la Roma, sarà un match alla pari".

Francesco Balzani si sofferma sulle condizioni di Abraham: "Valuteranno domenica mattina in base a quanto dolore sentirà, lui vorrebbe giocare".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale.

Abraham è in dubbio per Torino, ma è stato un gran sospiro di sollievo rispetto alle voci che giravano ieri. Dipende dal dolore, lui vorrebbe giocare e penso che almeno in panchina ci andrà. Valuteranno domenica mattina quanto gli fa male (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Per Abraham è stata una contusione, bisogna vedere quanto forte, ma c'è la speranza di un suo utilizzo contro la Juventus (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101.5, Te la do io Tokyo)

Per una volta la Juventus non partirà da favorita contro la Roma, credo che sarà un match alla pari. La Roma fin qui però non ha dato grandi segnali contro le grandi, va cambiato questo trend (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Per la Roma domenica sarà un'occasione da sfruttare, tra infortuni e sudamericani sarà una Juve C. La Roma in questo momento ha possibilità di scelte che i bianconeri non hanno, ma alcuni titolari non mi convincono, come Viña (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

La Roma dopo tanti anni andrà a Torino a giocarsela alla pari e deve approfittarne perché ricapiterà poche volte (NANDO ORSI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)

Per domenica prevedo una vittoria della Roma (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104,5, Mattino - Sport e News)