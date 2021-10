AGRESTI: "Roma-Milan? I giallorossi possono vincere" - MAIDA: "Il pareggio sarebbe positivo, ma niente calcoli"

Nel giorno di Roma-Milan, il tema principale nelle discussioni dell'etere romano è chiaramente la sfida tra giallorossi e rossoneri, che chiuderà la domenica di Serie A alle 20.45 allo Stadio Olimpico. "Per i giallorossi oggi è una grande occasione", è l'opinione di Stefano Agresti, mentre secondo Gianluca Lengua "con il Milan sarà la partita più importante del girone d'andata".

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

______

Ibrahimovic mi fa sempre più paura di Giroud, quando lui è in campo fa reparto da solo, mi preoccupa sempre più di Giroud che è un calciatore splendido che però segna poco. Per i giallorossi oggi è una grande occasione, non sarà facile ma i giallorossi possono vincere. Se la Roma battesse il Milan ci sarebbe una ventata di ottimismo e non solo in chiave Champions (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Partita spartiacque per la stagione della Roma, ma in senso positivo. Un pareggio sarebbe un risultato positivo, visto quello che è successo ieri in campionato. Con un punto rimarresti in zona Champions, ma non è giusto fare calcoli, la Roma deve provare a vincere e dimostrare di avere personalità e mentalità per portare a casa i big match (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Quella contro il Milan sarà la partita più importante del girone di andata, sicuramente la più importante fino a questo momento. In questo treno di partite che hanno seguito la sosta almeno 4 punti devi farli. Poi è un momento positivo, la Juventus è persa, la Lazio ha pareggiato, potresti prendere più importanti (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio 104.5, Il calcio è servito)

El Shaarawy è il dodicesimo titolare della Roma. Il fattore Mourinho c’è e si sente, anche quando fa una dichiarazione particolare, subito pensiamo “è Mourinho, lasciamoglielo fare”. Spero che questa sera il tecnico tiri fuori il meglio dalla squadra, contro il Napoli ha dimostrato di esserci sempre e si è fatta sentire, con il Milan si può fare anche meglio (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Le parole di Mourinho? I giornalisti non devono proteggere, devono fare informazione. Se non ci fosse stata la domanda sui convocati, per esempio, oggi non si sarebbe saputo nulla su di loro. C’è voglia di Roma, c’è un attaccamento particolare alla squadra quest’anno e la partecipazione allo stadio lo dimostra, la piazza ha capito il progetto dei Friedkin (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo 92.7)