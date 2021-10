AGRESTI: «Mourinho sta esagerando» - DI GIOVAMBATTISTA: «Vuole demolire e ricostruire» - NARDO: «Il discorso delle riserve non sta in piedi»

Anche nel giorno di Roma-Napoli, nell'etere romano tiene banco la conferenza stampa tenuta nella giornata di ieri da Josè Mourinho, che non ha risparmiato frecciate. "Il discorso delle riserve non sta in piedi", commenta Alessio Nardo, mentre per Guglielmo Timpano "il Mourinho visto in conferenza è quello che aspettavamo".

Critico Stefano Agresti: "Devi adattarti ai giocatori che hai", mentre per Paolo Marcacci "con Mourinho la crescita passa anche per momenti traumatici".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Il discorso delle riserve non sta in piedi, possiamo anche immaginare che siano scarse ma non ci sono 5 gol di differenza con il Bodo Glimt. Quando Mourinho e Tiago Pinto parlano di tempo, fanno riferimento alla stessa evoluzione degli eventi? Per me Mourinho chiede tempo per il mercato, non per far crescere i giocatori che ha in rosa. Sono due visioni un po’ diverse (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Quello visto in conferenza stampa ieri è il Josè Mourinho che aspettavamo (GUGLIELMO TIMPANO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La capacità di adeguarsi era uno dei dubbi iniziali su Mourinho, che ha sempre allenato squadre già pronte. Ieri però ha parlato chiaramente di mercato. Chiede tempo ma non per la crescita dei giovani, che per lui non saranno pronti nemmeno tra 6 mesi (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho sulle riserve sta esagerando, cosa vuole dimostrare? Mandare Kumbulla in tribuna vuol dire che è scarso? Che interesse ha la Roma a far passare come scarso un ragazzo pagato 20 milioni? Un sessantenne che disintegra un ventenne per giustificare un fallimento, è una cosa vile e senza senso. I Friedkin pagano per gli errori di altri, ha ragione, ma devi adattarti ai giocatori che hai. Ma Mourinho ha fatto finta di non accorgersi che ha perso 6-1 con 7 titolari in campo? Un professionista serio, uno come Ancelotti, si sarebbe comportato diversamente. Attenzione, a Mourinho non piacciono i giocatori che costano poco… (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Evidentemente Kumbulla a Bodo non c’era con la testa, visti gli episodi. Non solo lui, ma forse è stato il peggiore. Sapevamo già prima del suo arrivo che per Mourinho la crescita del club passa anche per momenti traumatici, anche per sferzate comunicative come quelle di ieri (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)

Credo sia tutta una questione legata alla disabitudine di Mourinho a trovarsi in situazioni di rincorsa ed emergenza. Siccome ha chiesto tempo, mi viene in mente che sta facendo tutto questo per demolire e poi ricostruire. Il mercato? C’è stata l’ansia di trovare il sostituto di Spinazzola, probabilmente per Mourinho erano prioritari un difensore centrale e un centrocampista, anziché prendere due attaccanti. (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Il calcio è servito)