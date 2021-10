AGRESTI: «Da Orsato errore inaccettabile» - BALZANI: «È rimasta la squadra dell'anno scorso, ma quale "grande Roma"...»

12 ore non bastano a smaltire l'amarezza. La Roma esce sconfitta per 1-0 dall'Allianz Stadium e i riflettori del giorno dopo sono tutti o quasi per il signor Orsato di Schio. Troppo evidente l'errore dell'arbitro che ha fischiato il rigore per i giallorossi senza lasciar correre l'azione che ha poi portato al gol di Abraham. «Errore inaccettabile» per Stefano Agresti. «Vuole sempre fare il protagonista», ribatte Fernando Orsi.

C'è anche chi sposta l'attenzione sulla partita dei giallorossi: «Non ho visto una "grande Roma" come sostiene Mourinho, qualitativamente è rimasta la squadra dell'anno scorso», il pensiero di Francesco Balzani. Sulla stessa lunghezza d'onda Antonio Felici: «Con Mou in panchina mi aspettavo una Roma più solida. Ma dopo ieri mi sento meno tranquillo per Napoli e Milan»

Orsato merita un 3 in pagella. E' stato scandaloso. La Roma ha preso una partita che se rigioca dieci volte non so se perde ancora (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Orsato vuole fare sempre il protagonista, e lo ha dimostrato anche ieri, quando invece tali devono essere solo i giocatori. La Juve gioca male ma ora non prende gol. I migliori della Roma? Zaniolo finché stato in campo, bravo anche Vina (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L’alibi degli errori di Orsato non basta, non ho visto assolutamente una grande Roma come ha detto Mourinho. Il tecnico ti può dare il carattere, ma a livello qualitativo è rimasta la squadra dell’anno scorso. La Juve più scarsa degli ultimi 10 anni è comunque più forte, anche se rispetto al passato la Roma è rimasta in partita, le altre volte il match finiva appena prendevano gol… Ma non sarebbe stata una “grande Roma” nemmeno con il pareggio, quando Mourinho lo dice non ci crede nemmeno lui… Perdendo Zaniolo e con Abraham isolato, sa bene di poter chiedere di più. Colpa di Mourinho? Più colpa di chi ha costruito una squadra che non può giocarsela nemmeno con la Juve (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma è stata penalizzata ma non faccio dell’episodio di Orsato l’aspetto più importante. Vorrei invece capire come mai, in una partita in cui la Juve si è difesa da provinciale, nonostante una buona prestazione la Roma esca da Torino senza nemmeno un punto in tasca. In attacco si è creato troppo poco. Mourinho non è un pazzo, rinuncia a fare una partita d’attesa perché sa che la squadra non è in grado di difendersi. Poi però devi segnare, devi tirare in porta, dare i palloni ad Abraham che giustamente si inc***a… Questa partita ha aumentato le mie insicurezze, con Mourinho in panchina mi aspettavo una squadra un po’ più solida. Ma dopo questa trasferta mi sento meno tranquillo per Napoli e Milan (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Io non ho visto questo scandalo in Orsato. Darei come voto un 5,5/6 (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

È gravissimo l’errore di Orsato. Era 1-1 al primo tempo, sarebbe finita 1-3 per la Roma vista la pessima partita della Juventus (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Orsato commette un errore clamoroso perché lì non deve fischiare ma deve far segnare Abraham. Ha sbagliato in modo inaccettabile per il suo livello. È vero che Mkhitaryan tocca la palla con la mano, ma da quest’anno il tocco che determina un passaggio, anche in zona gol non è automaticamente fallo come era l’anno scorso. Ci deve essere la volontarietà (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma ha fatto un’ottima partita, il fatto che si parli solamente del fallo di mano di Cuadrado, dell’episodio del rigore, com’è giusto, oscura però quanto di buono ha fatto la squadra (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Juventus ha giocato una partita catenacciara. La Roma ha giocato insieme molto bene, ma se vai a vedere i singoli non trovi grandi sufficienze. Hanno giocato bene Abraham e Zaniolo. La Roma era sempre propositiva ed ha dominato per 90 minuti, ma Szczesny non ha dovuto fare grandi parate, ha tirato poco (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)