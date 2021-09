SABATINI: "I Friedkin non parlano, fanno i fatti" - DI GIOVAMBATTISTA: "Senza di loro la Roma avrebbe dovuto portare i libri in tribunale"

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, nell'etere romano si parla dei Friedkin e della loro linea comunicativa: "La linea dei Friedkin sulla comunicazione durerà, non vogliono parlare e hanno delegato tutta la questione. Guardate che se non fossero arrivati questi signori la Roma avrebbe dovuto portare i libri in tribunale, la società era alla canna del gas e rischiava tantissimo", questo il pensiero di Ilario Di Giovambattista.

La linea dei Friedkin sulla comunicazione durerà, non vogliono parlare e hanno delegato tutta la questione. Guardate che se non fossero arrivati questi signori la Roma avrebbe dovuto portare i libri in tribunale, la società era alla canna del gas e rischiava tantissimo. Hanno già messo 300 milioni e continuano a investire. Un dirigente della Roma mi aveva detto che avrebbero speso 60 milioni sul mercato, sono arrivati a quasi 100… (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

I Friedkin non parlano ma continuano ad investire, hanno messo lì un tale riferimento come Mourinho che la loro presenza passa sottotraccia. Comunque la loro presenza sembra sempre vigile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Poteva sembrare un fatto negativo che i Friedkin non parlassero, ma fanno i fatti e lasciano parlare noi. Poi magari un giorno parleranno, ma prima fanno parlare i fatti invece di fare i chiacchieroni. Adesso è qualcosa che apprezziamo. La Roma è il club che ha investito di più sul mercato, non dimentichiamolo (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Con Xhaka e Zakaria al posto di Diawara e Villar, la squadra sarebbe stata completata secondo le volontà di Mourinho (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma vista in queste due partite non dovrebbe avere problemi con il Sassuolo. Bisogna approfittare di questo momento e dimenticare il passato, Mourinho sta convincendo (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Se non ci sarà Viña contro il Sassuolo, può essere l'occasione per valutare Calafiori, per testarlo e capire quanto può dare (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)