PRUZZO: "Non c'è un leader in difesa" - BALZANI: "Preoccupato da Zaniolo, mai visto male come ieri"

La prima sconfitta stagionale della Roma scatena le analisi lungo le frequenze radiofoniche con focus soprattutto sulla fase difensiva dei giallorossi. "La linea di difesa della Roma non mi convince, non c'è un leader e i terzini vanno per conto loro", commenta Roberto Pruzzo. Fa eco Mario Mattioli: "La difesa della Roma non è un reparto, non ha automatismi e raddoppi, ma sono sicuro che Mourinho la metterà a posto".

Francesco Balzani, invece, si concentra sulla prova di Nicolò Zaniolo: "Non l'ho mai visto male come ieri, sono stato uno di quelli a dire che va aspettato però contro il Verona mi ha preoccupato".

Ci si aspettava di più dalla Roma. La fase difensiva va registrata, servono dei titolari: credo che Mourinho ancora non abbia i suoi 11/12 titolari. La Roma è ancora una squadra in costruzione e può avere delle difficoltà nel suo cammino (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La difesa della Roma non è un reparto, non ha automatismi e raddoppi, ma sono sicuro che Mourinho la metterà a posto. Questa sconfitta raffredda un po' quegli entusiasmi esagerati che c'erano dopo le prime vittorie. Non la vedo così negativa come sconfitta. Zaniolo? Non credo che gli faccia bene fare tutte queste partite ravvicinate (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Dopo il successo in Europa, molti di noi avevano dubbi sulla Roma, come lo stesso Mourinho d'altronde. C'è qualcosa che non va, secondo me Mancini e Ibanez non possono giocare insieme (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se penso a dei giocatori che ancora hanno margini rispetto all'inizio, mi vengono in mente Mkhitaryan, Zaniolo ma anche Abraham che ha fatto vedere alcuni colpi ma ha un potenziale inespresso ancora importante (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Non ho mai visto Zaniolo male come ieri, sono stato uno di quelli a dire che va aspettato però contro il Verona mi ha preoccupato. Va fatto giocare ma se non sta bene può andare in campo anche qualcun altro (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Forse ci siamo un po' riempiti la bocca con la Roma. Ha battuto Fiorentina e Sassuolo quando non meritava di vincere, in Europa ha vinto contro avversari inesistenti. Mi spiegate poi perché El Shaaarwy non gioca mai dal primo minuto? Mi dicevano che a Mourinho non piaceva, ma mi colpisce questa cosa (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Prima o poi si perde, ed è meglio perdere quando si gioca male. La cosa certa è che giocare il giovedì ti intossica (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Tra partite col Sassuolo e col Verona, la Roma ha concesso abbondantemente 10 palle gol agli avversari. Ora tocca a Mourinho trovare le soluzioni (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)