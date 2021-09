PRUZZO: “Mourinho ha riportato tutti con i piedi per terra” - FELICI: "Se non aspiri a nulla poteva rimanere Fonseca"

A poche ore dal match casalingo contro l'Udinese l'attenzione della stampa romana continua a essere catturata dalla conferenza stampa di ieri di José Mourinho. Roberto Pruzzo e Furio Focolari ritengono che l'ex tecnico del Tottenham abbia "riportato tutti quanti con i piedi per terra", ma Sandro Sabatini commenta dicendo che "è stato proprio lui a spingere sull'entusiasmo dei tifosi". Jacopo Palizzi, invece, osserva che "è la prima volta che Mourinho ha una squadra non pronta per vincere subito".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Stamattina leggo sul giornale che Mourinho fa scudo e che difende il gruppo, a me è sembrato totalmente il contrario, ieri ha spiegato bene ai Friedkin i limiti, riportando a zero le aspettative dicendo che non ha trovato una squadra e che la dovrà costruire in tranquillità (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101,5, Te la do io Tokyo)

Ieri Mourinho ha difeso la squadra, si è rivisto il vecchio Special One. Ha fatto da scudo alla squadra ripetendo che la squadra non è ancora pronta per competere. Dopotutto è la prima volta che ha una squadra non pronta per vincere subito (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92,7)

Mourinho sa che una sconfitta a Verona avrebbe potuto creare malumori, per questo ha distolto l’attenzione. Conferenza che ha smorzato il mio entusiasmo, la Roma non può non aspirare a nulla, altrimenti tenevamo Fonseca. Così ridimensiona l’”effetto Mourinho” (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo) che dici per Felici?

Mourinho ha riportato tutti con i piedi per terra, ma è una cosa che doveva esser fatta anche da altri forse. Ha giustamente detto che vincere tre partite non rende la Roma una squadra di fenomeni. Io non credo che l’Udinese giocherà come contro il Napoli, verrà all’Olimpico a fare una partita arroccata in difesa, ma la Roma deve e può vincere alla fine (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho ha pungolato Calafiori come ha fatto anche Allegri con i giovani a Torino, è una cosa che ci sta e mi trova d’accordo. In questi giorni però lo vedo diverso da quello visto dopo il Sassuolo, ha preso coscienza che i suoi timori iniziali su alcuni elementi non erano sbagliati (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mourinho ha mandato un messaggio all’ambiente Roma. Nel momento in cui le cose vanno bene c’è un’euforia esagerata e quando le cose non vanno bene arriva la depressione. Giusto cercare di riportare l’equilibrio in una città in cui questo manca spesso (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Bisogna avere le giuste misure. I 29 punti presi lo scorso anno restano, ma Mourinho è arrivato proprio per eliminare questo gap. Il portoghese va capito, ma va detto anche che era lui il primo ad alimentare la speranza e i sogni con i soldi spesi sul mercato e con i bei risultati ottenuti. Lo Special One ha spinto sull’entusiasmo della piazza, ha riacceso la Roma e questo comporta che la sconfitta di Verona non possa essere catalogata come un casuale evento, ma come una doccia fredda. Questa sera bisognerà essere molto attenti ma la Roma può vincere (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Le partite bisogna vincerle. Mourinho non pensa di aver già vinto con l’Udinese e quindi di arrivare più forte al derby. In quello che ha detto ieri non c’è nulla di sbagliato, sono cose che lui aveva già ripetuto non dopo una sconfitta ma anche dopo le prime vittorie. Sa che la squadra è buona, sul mercato è stato speso molto, ma non ritiene che questa rosa sia in grado di vincere cose in cui i tifosi sperano. Mourinho ti riporta con i piedi per terra e dice giustamente che serve lavorare (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Ragionamento molto saggio quello di Mourinho. Il suo intervento è di grande equilibrio, poi certo una cosa sono le prediche e una cosa sono le prestazioni. Si è passati dall’euforia di una serie di vittorie consecutive al crollo della partita persa... (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La mia sensazione è che Mourinho quando parla di equilibrio lo faccia correttamente, ma tutti i tecnici lo fanno. Il suo intento penso sia quello di ridurre le pressioni sulla Roma dal punto di vista dei risultati. Le pressioni sono anche su se stesso però, visto che in continuazione dice che i punti dagli altri sono tanti, che la squadra non deve vincere nulla e che non ci sono obiettivi. Poi se vediamo quanto la Roma ha speso sul mercato, più di ogni altro club, serve assumersi qualche responsabilità (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)