PRUZZO: "Mourinho è il padrone assoluto della situazione" - AGRESTI: "Conference League coppa senza senso"

Alla vigilia di Roma-CSKA Sofia di Conference League, lungo le discussioni radiofoniche si analizza José Mourinho. "È il padrone assoluto della situazione", sostiene Roberto Pruzzo. È dello stesso avviso anche Furio Focolari: "Mourinho su certi aspetti è il numero uno, cura tutto, come la corsa sotto la Sud. La squadra ha bisogno di una guida certa e Mourinho lo è".

Augusto Ciardi si concentra sui singoli: "Dei 4 lì davanti, secondo me ora Mourinho non rinuncia mai a Pellegrini e credo giocherà anche domani in Conference League".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i programmi radiofonici più importanti della capitale. Buona lettura.

Ben vengano iniziative come la cena di ieri sera, soprattutto ad inizio stagione. Io credo che Mourinho sia ben concentrato su quello che deve fare e quello che non deve fare in campo. Mourinho è il padrone assoluto della situazione, se riesce a coinvolgere in una cena anche i Friedkin… (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.,5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Tutti gli allenatori o quasi invitano la squadra a cena, non è una novità di Mourinho, fanno bene. Ma i Friedkin avranno parlato? Ancora non si è sentita la loro voce…(MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.,5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Riguardo il rapporto tra presidenza e calciatori, Mourinho è abituato all’esperienza con l’Inter. Mourinho è uno che capisce un minuto prima di cosa ha bisogno. Se ha scelto di fare la cena con la squadra, ha capito che era il momento giusto (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.,5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Dei 4 lì davanti, secondo me ora Mourinho non rinuncia mai a Pellegrini e credo giocherà anche domani in Conference League (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho su certi aspetti è il numero uno, cura tutto, come la corsa sotto la Sud. La squadra ha bisogno di una guida certa e Mourinho lo è. La Roma le ha vinte tutte finora, più di così non si può chiedere (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.,5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Francamente la Conference League è qualcosa che non si può sentire…Proviamo a farla passare per una competizione seria ma non lo è, è una coppa senza senso che la Roma deve sfruttare per far giocare chi non gioca mai (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.,5, Radio Radio Mattino Sport e News)