PRUZZO: "Mourinho dovrebbe passare al 5-3-2" - PALIZZI: "Non capisco la strategia del tecnico"

L'arbitraggio di Guida è ancora l'argomento del giorno, nonostante il Derby sia ormai lontano ben più di 24 ore. La stampa romana continua a interrogarsi sulle scelte dell'arbitro, ma continuano anche i dubbi sulla gestione della rosa di Mourinho, il quale finora in campionato ha impiegato soltanto 15 titolari. Sandro Sabatini torna sulle decisioni di Guida "il mancato rigore su Zaniolo ha segnato la partita", mente Roberto Pruzzo si sofferma sulla tattica "se Mourinho passasse al 5-3-2 non farebbe una cosa sbagliata, potrebbe esaltare Zaniolo e Pellegrini" e Jacopo Palizzi torna a farsi domande sulla gestione della rosa "non capisco quale sia la strategia, non penso sia masochista e che voglia consegnarsi agli avversari"

______

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

______

Oggi sono molto combattuto, leggo che la Roma starebbe preparando un dossier sugli arbitri e mi viene da ridere anche se la maggior parte dei romanisti saranno d’accordo. Secondo me per una società che vuole diventare forte queste sono cose ridicole. Alcuni sbagli arbitrali ci sono stati senza dubbio ma la Roma è una grande società, quando vedo i Friedkin sono contento che siano i presidenti della Roma, distaccati e indiscreti, che non si vanno vedere con alcuni personaggi della politica e dello società romana, quindi i dossier lasciamoli a Pallotta. Io spero che i Friedkin facciano i dossier sui nuovi acquisti per gennaio (MARIO CORSI, Centro Suono Sport 101,5, Te la do io Tokyo)

Non mi piace chi si giustifica criticando gli arbitri, ma l’episodio che segna la partita è il mancato rigore su Zaniolo, perché poi arriva il 2-0 della Lazio. Qualcuno parla di fuorigioco, ma in quel caso allora avrebbe dovuto fermare il gioco, però non è successo (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104,5, Mattino – Sport e News)

La richiesta di un solo centrocampista era stata addirittura troppo tirchia. Vedendo il centrocampo ora, dico che ne servono due (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport 1015, Te la do io Tokyo)

Condivido le perplessità sulla gestione della rosa, per ora limitata a 15 giocatori, ma mi domando a cosa sia finalizzata questa strategia, mancano tantissime partite fino al mercato di gennaio. Non penso che Mourinho sia masochista, non penso voglia consegnarsi agli avversari, se è una strategia vorrei capire quale (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92,7)

Mourinho ha creato intorno a sé un gruppo, ma la sensazione è che alcuni giocatori non rientrino nel suo progetto. Servirà arrivare a gennaio mantenendo la compattezza della squadra e prendere giocatori che possano prendere il posto dei titolari (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Abraham ogni partita è costretto a fare un lavoro ingrato. Osimhen davanti ha le praterie, lui no. Se tu lo costringi a stare in area di rigore con quattro cagnacci, senza palloni giocabili è normale che faccia fatica (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport 101,5, Te la do io Tokyo)

Per quello che ho visto nelle prime uscite della Roma io credo che se giocasse a 5 dietro non farebbe una cosa sbagliata. Il 5-3-2 permetterebbe di avere più ricambi e di far giocare Zaniolo molto più libero. In certe situazioni, come in quella di domenica, non puoi concedere troppo il fianco e devi cambiare. Cambiando il modulo potresti anche esaltare i tuoi giocatori, Pellegrini ad esempio sarebbe ancora più protagonista in mezzo al campo. Se la difesa è quella vista in queste partite è troppo rischioso continuare a giocare così (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho deve dare equilibrio a questa squadra. I numeri dicono che subisce tanto, tre gol con Verona e Lazio, ed è una squadra che lui vuole far giocare molto in avanti ma spesso quando perde palla si scopre troppo. Se poi Rui Patricio non ti salva è la fine. I terzini non possono salire tutti e due insieme. In mezzo al campo non c’è un giocatore che stia lì a fare diga e chiudere le linee di passaggio. La Roma ha 12 punti, la squadra c’è e non deve vincere il campionato ma solo lottare per arrivare quarta. In questo modo però prendi troppi gol e diventa difficile andare a vincere le partite così (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Zaniolo è un tipo fumantino, però ha fatto anche una partita spettacolare soprattutto nel secondo tempo. Unico giocatore della Roma all’altezza della situazione. Un campione e la Curva della Lazio deve rispettare certi campioni. Zaniolo poi da parte sua ha un grande carattere e alle volte commette errori che non sono da professionista (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho non ha bisogno dei consigli di nessuno, ma se dovessi dargliene uno gli direi di andare avanti. Soprattutto su alcuni giocatori direi di recuperarli, di renderli utili per la causa. La Roma è più forte se può puntare su più risorse e io continuo a pensare che a centrocampo uno tra Villar e Darboe per età, spirito e voglia di giocare devono essere rimessi in piedi (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Il gesto di Zaniolo è sbagliato, come lo è la morale a orologeria di alcuni, sempre gli stessi in realtà. La cosa peggiore però riesce a farla la Lazio: il video contro Zaniolo è di una miserabilità disarmante (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)