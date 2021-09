PRUZZO: "Il mercato della Roma lo ha fatto Mourinho" - ORSI: "Campagna acquisti positiva" - PALIZZI: "Giallorossi a ridosso del 4° posto"

Con il campionato fermo a causa del break per le nazionali, continuano le valutazioni dell'etere romano in merito al calciomercato giallorosso. "Il mercato della Roma lo ha fatto Mourinho", valuta Roberto Pruzzo. "Giallorossi a ridosso del 4° posto", è invece l'opinione di Jacopo Palizzi.

"Abraham è stato un grande investimento", commenta invece Sandro Sabatini.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Abraham è stato un grande investimento, e il prezzo credo sia giusto. Ricordiamoci che il giocatore ha rifiutato l'Atalanta (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mi sembra evidente che il mercato della Roma lo abbia fatto Mourinho, sicuramente Rui Patricio e Abraham (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

L'ultimo a darsi il voto alla Roma fu Petrachi. Detto questo credo che il mercato di Tiago Pinto sia positivo, ma molti giocatori li ha portati l'allenatore. Vediamo se il mancato arrivo del centrocampista sia condizionante (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Per me i giallorossi ora sono a ridosso del 4° posto, più pronte e forti vedo Inter, Juventus e l'Atalanta. Napoli, Milan e Lazio le metto insieme alla squadra di Mourinho (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se guardi il campionato, soltanto Inter e Juventus dovrebbero competere per il titolo. Al limite la Roma, che nonostante i debiti ha speso 100 milioni sul mercato (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

E’ inutile nasconderlo, Tiago Pinto a Benfica non faceva il direttore sportivo. Per essere uno che lo ha fatto per la prima volta, è un buon mercato (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)