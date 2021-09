PRUZZO: "Roma-Sassuolo può nascondere delle insidie" - DE ANGELIS: "Zaniolo ala, trequartista o centravanti: è completo"

Con la sosta per le Nazionali in corso, lungo le frequenze radiofoniche si pensa all'impegno in campionato e non solo. "Può nascondere delle insidie. Confido nella lucidità di lettura delle gare di Mourinho", dice Roberto Pruzzo sulla gara contro il Sassuolo. Giorgio De Angelis, invece, commenta l'utilizzo di Zaniolo come centravanti durante Svizzera-Italia: "Può giocare ala, trequartista o centravanti perché è un calciatore completo".

"Quali destinazioni sono gradite a Nzonzi?", si chiede infine Max Palombella.

Zaniolo può giocare ala, trequartista o centravanti perché è un calciatore completo. Vederlo come 9 nella Roma sarà difficile, vista la presenza di Abraham, Shomurodov e Mayoral (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

Quali destinazioni sono gradite a Nzonzi? Negli ultimi anni ha giocato al Galatasaray e al Rennes. Non credo che sarà cercato da club di primo piano della Premier. Dovrebbe capire la sua dimensione e, se vuole giocare, accettare le proposte che non gli fanno perdere lo stipendio (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Zakaria? Non mi dispiace, è interessante, ma preferivo Xhaka che ha abilità registiche. Pellegrini sta giocando bene in campionato, secondo me un tempo doveva farlo con l'Italia (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Roma-Sassuolo può nascondere delle insidie. Dionisi è un ottimo allenatore ed è bravo a leggere le partite, ma dovrà fare i conti con i tanti nazionali che torneranno tardi ad allenarsi. Confido nella lucidità di lettura delle gare di Mourinho che non regala niente e che con gli attaccanti che ha può risolvere ogni partita. Mi aspetto una gara attenta, visto anche l’impegno di Conference League (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma sembra una squadra solida, però la voglio vedere in campo con squadra un po’ più forte. Il Sassuolo è superiore ai club che hanno già affrontato i giallorossi, ma la squadra vista nelle prime due uscite di campionato può vincere tranquillamente anche contro gli uomini di Dionisi (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)