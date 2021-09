MATTIOLI: "La Roma sembra avere già la mentalità che vuole Mourinho" - FOCOLARI: "Roma-Sassuolo occasione da sfruttare per restare a punteggio pieno"

In attesa che l'Italia scenda in campo questa sera per l'ultima gara di questa sosta per le Nazionali, la Roma continua il proprio lavoro di avvicinamento alla gara di Serie A in programma domenica contro il Sassuolo. José Mourinho dovrà però fare i conti con i giocatori che si sono infortunati proprio durante la sosta, come Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini. "Dopo le nazionali tutti hanno problemi, contro il Sassuolo la Roma deve vincere. I giallorossi hanno un calendario in discesa e devono approfittarne" è il commento di Fernando Orsi.

La gara con il Sassuolo sarà fondamentale per proseguire con la striscia di risultati utili, ma anche per caricarsi in vista delle sfide di Conference League e del derby contro la Lazio. Come sottolineato da Roberto Pruzzo: "Nelle prossime tre partite la Roma ha una grande occasione, deve arrivare al derby a punteggio pieno. Contro il Sassuolo sarà importante non concedere spazi e occasioni, a livello offensivo la squadra è una delle migliori".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Il Sassuolo non è la squadra degli scorsi anni, e la Roma mi sembra che abbia già acquisito la mentalità che vuole Mourinho, a prescindere dai calciatori. Non vedo grosse problematiche per i giallorossi (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non è un caso se Zalewski è stato convocato con la sua Nazionale. Non può essere un caso... (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che la Roma domenica possa vincere agevolmente, è un'occasione da sfruttare per restare a punteggio pieno visto anche il calendario delle altre (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)